ГЕНЕРАЛ РЕШЕТНИКОВ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИМПЕРИИ

Донбасс в эти дни переживает страшные обстрелы. Украинские каратели осатанело бьют из РСЗО и гаубиц по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и другим городам. Много раненых, гибнут мирные жители, разрушены дома, школы и больницы. Руководит этим кровавым спектаклем киевская власть, которая все призывы остановить эту войну игнорирует, целенаправленно проводит политику геноцида жителей Донецкой и Луганской республик.

Когда и чем закончится этот ужас? В чем смысл происходящего? Каковы перспективе ЛДНР/Новороссии? И, наконец, есть ли способы восстановления Великой Русской Империи? Эти вопросы мы задали экс-начальнику Аналитического отдела Службы внешней разведки РФ, затем директору Российского института стратегических исследований (РИСИ), ныне главе общества "Двуглавый орёл" — Леониду Петровичу Решетникову.

– В настоящее время подвергаются обстрелам Донецк и другие города Новороссии, ВСУ предпринимают на разных участках фронта попытки прорыва. Почему именно сейчас и в чём причина эскалации конфликта?

–Это акция специальная, спланированная. Цель киевского режима — осложнить отношения России с Соединёнными Штатами. Контакт руководства РФ с новым руководством США в целом благоприятен для нас. Киев в страхе, он боится, что Украина перестанет представлять интерес для Соединённых Штатов и лично для Трампа. Недаром всё спланирован так, что официальный визит Порошенко в Германию был прерван из-за украинцами же обостренной обстановки на Донбассе. Нельзя исключать, что в этом сговоре участвует и Меркель, возможно, она была инициатором этой акции, чтобы сорвать российско-американские переговоры. Страх Европы не меньше, чем страх Украины. Если отношения РФ и США сдвинутся с мёртвой точки, нормализируются — Европа остаётся не при делах. С подачи некоторых европейских политиков киевские мерзавцы уничтожают мирное население Донецкой и Луганской республик ради достижения своих химерических целей во внешней политике; пытаются таким образом спасти свой режим, доказать свою нужность, но, помешать налаживаю отношений между Россией и Соединенными Штатами им не удастся.

Киевская нечисть — Порошенко, Парубий и прочие войной на истребления народа восточной Украины создали себе такую репутацию, что конец их ждёт печальный… В лучшем для них случае — бегство в эмиграцию, иначе расплата будет очень жестокая. Думаю, в Кремле прекрасно понимают, что нынешние киевские правители — не партнёры, а дорвавшиеся до власти преступники и никаких не может быть с ними переговоров. Подчёркиваю: режим в Киеве обречён и никакие провокации, никакие обстрелы Донецка и других городов, никакие попытки наступления ничего Порошенко и Ко не дадут, кроме ещё одного клейма на лбах этих негодяев.

– Леонид Петрович, Вы долгое время возглавляли Российский институт стратегических исследований. Работы этого института стали, по сути, теоретическим фундаментом "Проекта Новороссия", о котором ныне власти РФ и республик стараются не вспоминать, а рядовые граждане прониклись убеждением: Новороссия уже не состоится и ничего, кроме территориального огрызка в виде двух республик мы не получим. В этом случае — без присоединения через референдум к России — наше будущее безрадостно…

– Новороссия не создавалась как некий теоретический проект, она родилась как взрыв русского исторического самосознания; взрыв неожиданный для всех — в том числе для Москвы, Кремля, российской общественности. Прорвалось наверх то, что дремлет во всех нас на подсознательном уровне — стремление к воссозданию Русской Православной Империи. Многие до сих пор не осмыслили, что такое Новороссия, почему она вызвала такой подъём в обществе, и почему столько людей поехало защищать её ценой своей жизни. Потому что под пластом мёртвой идеологии последних ста лет не оказалась раздавленной, сохранилась живая Идея русского единства. Почему же "проект Новороссия" сошёл на нет? Мне кажется, дело не только в том, что какие-то ответственные руководители его не приняли, "свернули" (хотя и это было), главная причина в том, что нельзя такой проект создавать на основе красной звезды: это будет уже не Новороссия, не возрождение России, а имитация Советского Союза. К сожалению, сейчас многие в политическом руководстве и экспертных кругах вернулись к советским схемам 70-80-х годов прошлого столетия. Эти схемы давно показали неэффективность, попытки их использовать сейчас могут привести к тому, что действительно всё рухнет. Старые советские смыслы нежизнеспособны, а новые — не советские, не либеральные — смыслы большинством ещё не усвоены, нет пока фундамента Новороссии…

История движется по спирали, повторения возможны только на новой основе, на данном витке исторического развития дух Новороссии, вырвавшийся из-под идеологических наслоений вынужден был временно отступить. Не хватило у политиков и рядовых граждан понимания того, что такое НОВОРОССИЯ, где её исторические её корни и каково её подлинное духовное содержание. Я не согласен с тем, что этот проект умер, он живёт и ещё вернётся. Но! Только при одном условии: когда мы сами осознаем, какой путь наша страна прошла за последние сто лет.

–ЛДНР в качестве особого статуса, не вернут ли в Украину для того, чтобы, как это некоторыми предполагается в Кремле, мы трансформировали бы Украину изнутри, превращали бы её в пророссийское образование? Какова на Ваш взгляд перспектива республик на обозримое будущее? Те, кто третий год выживают под обстрелами ВСУ, требуют на этот вопрос чёткого ответа…

– В Кремле есть разные мнения, но нет однозначной оценки: взять и сдать Донбасс Украине. Да, есть люди, которые действительно этого хотят и так думают. Есть и другие, которые считают, что нельзя отдать на растерзание жителей Украины, несогласных с нацистским режимом. Мои личные впечатления: нет у Президента нашей страны такого стремления — сдать беспрекословно в состав Украины народ, который выдержал войну, страдания и лишения, чтобы этот народ был подвергнут жесточайшим репрессиям, а иного в случае возврата Украины на Донбасс быть не может.

Весь вопрос в том, в Киеве пока нет реальных изменений в отношении Донбасса и РФ и, в обозримом будущем не вижу перспектив изменения в благоприятную для нас сторону. Этот режим, несмотря на всю его гнилость, будет некоторое время держаться, потому что ещё достаточно людей, которые этот режим готовили в течение десятилетий, повязаны кровью, взяли власть и не намерены её отдавать. Сопротивление же режиму не организовано, лишено национальной Идеи, не украинской, а общей для нашего огромного государства, нашей особой цивилизации. Ведь в течение всего советского периода народ обрабатывался в определенном духе. Всё делалось так, что люди стали считать, что Украина — это самостоятельное, независимое государство.

Я жил и учился в Харькове, помню, как это было. Всё время на местном уровне советской властью внедрялась установка: хоть мы и в одном государстве, но, Москва, центральная Россия, это где-то далеко, а мы — отдельные, у нас своя история, свои герои. Так воспитали людей: осознавать себя отдельно от России, – чего же мы хотим теперь? И то, что на Донбассе, в Одессе, в Крыму и других регионах сохранились русские — это естественно, за 70 лет Советской власти и 25 лет свидомизма всех перековать не удалось. Осталось историческое русское самосознание, чувство принадлежности к одной цивилизации всех народов, которые жили на территории Российской Империи. Всё это оставалось, особенно на востоке Украины, поэтому свидомитам не удалось полностью реализовать свой проект.

Начиная с 1921 года, шла жесточайшая украинизация районов и областей России, в частности области Всевеликого войска Донского, Слобожанщины, переданных по распоряжению Ленина и Сталина в состав Украины. Дошло до того, что передали и город с "романтическим" названием Шахты (ранее Александровск-Грушевский), и Таганрог. Потом, правда, опамятовались, вернули их в Россию. Про Крым, подаренный УССР неугомонным Никитой Сергеевичем напоминать не стоит. И никто по-настоящему не хочет об этом вспоминать и в этом разбираться, все ведут отчёт с 1991 года. Эй, товарищи, милые, дорогие, опамятуйтесь! Всё, что привело к разрушению СССР, закладывалось ещё в 1917-м и в последующие 1920-30 годы. За годы советской власти навыдумывали правительств, гимнов, флагов, национальных героев, памятники откровенным русофобам ваяли. Вот и рвануло. 1991 год — это результат советской политики, запомните это, товарищи с красными звёздами на фуражках, которых видел я в Луганской республике… Ваши предки, ваши руководители, которым поклоняетесь и создали условия развала Единой страны. Какую же вы создадите Новороссию, если не извлекли никаких уроков из истории?

– Леонид Петрович, сейчас на Украине два народа: первый — совершенно антирусский, уже не совпадающий с нами по мироощущению, второй — русский, даже если представители второго народа в силу воспитания и усвоенных стереотипов называют себя украинцами, по сути, глубинно это русские люди. Цивилизационно-мироощущенческое разделение такое же, как между сербами и хорватами. Теме не менее, в Кремле, в московской экспертной тусовке доминирует мнение, что там, на Украине, большинство населения всего лишь временно заблуждается, информационно околдовано. Дескать, политтехнологически расколдуем, они снова вспомнят, что они русские и — всё будет мирно, как раньше. Но, минимум, половина украинцев — давно другой народ. И что теперь с этим делать, как примирить непримиримое?

– Как бывший (до 1974 года) житель Украины я в целом согласен с Вашей оценкой. Реально это разделения и тогда было: пересекаешь Днепр, попадаешь на ту сторону и там — не все, но большинство выглядело как другой народ. Жена моего старшего брата из Полтавской области, изъяснявшаяся на малороссийском наречии, мне всегда говорила о языке заднепровцев: "Я ту файну мову не розумию…" Она и сейчас это повторяет. Я согласен, что ментально и даже сакрально влияние униатства и католицизма на жителей Западной Украины чрезвычайно сильно. Судя по всему, большую роль играет и то, что генетически западные украинцы связаны с остатками Хазарского каганата. Сложно формировалась их ментальность и, действительно, это уже во многом другой народ, хотя и среди них есть близкие нам по духу, ведь русскость всегда определялась не по крови, но, как вы правильно сказали — по мироощущению. Наверное, в будущем речь будет идти и о двух разных территориях, разных государствах для этих народов.

В своё время министр внутренних дел Российской Империи Хвостов писал Государю, что ни в коем случае не надо Галицию включать в состав Империи, это чужеродный элемент. Понимание неустранимой разности было уже тогда и её надо учитывать в будущем. Судя по всему, это другой народ и это удачное сравнение — с хорватами и сербами. У сербов и хорватов различий даже меньше — 100-200 слов и несколько иное произношение некоторых звуков, по сути, единый язык, но ментально они действительно два разных народа. И по различию в вере — католики и православные, и по происхождению и формированию этих племён.

Поэтому надо исходить из того, что западных украинцев мы не расколдуем, это другая нация. Хотя заблуждения на сей счёт есть, повторю, Кремль очень большой, там разные мнения, но и там есть люди, которые прекрасно понимают, что на Украине два разных народа.

Мы должны понять, что эта проблема не решается в течение года или двух-трёх лет, эта проблема надолго. Есть большие возможности работы с населением восточной Украины, южных территорий Малороссии, уверен, возродится и проект Новороссии — это наш исторический, духовный проект. Чтобы не дать ему развиваться, сейчас использовано неожиданное контроружие — подобие советского проекта.

– Вы имеете в виду транслируемую некоторыми политологами установку «мы, в конечном итоге, вернём всю Украину»?

– Нет, я имею в виду собственно Новороссию, восемь юго-восточных областей теперешней Украины. А то, что кто-то транслирует какие-то точки зрения — это их дело. В руководстве нашей страны и в соответствующих структурах достаточно людей, которые понимают, что реально речь может идти только о проекте Новороссия. Вернуть всю Украину — это больше из области фантастики. Это либо непонимание реальных процессов, либо нежелание отрабатывать реализуемую идею/задачу, оправдываясь тем, что когда-нибудь мы решим задачу более масштабную по возврату всей Украины…

Пусть не обижаются люди, которые до сих пор никак не разобрались, что у нас было в течение 73-х лет. Это всё наследие советского восприятия, когда не учитывается национальный фактор, в результате мы и получили вспышки национализма/сепаратизма на всей территории нашей цивилизации. Помню, два главных тезиса советских. Помню, в 1988 году, я был тогда на младшей руководящей должности, выступал перед руководящим составом Службы внешней разведки начальник Службы внешней разведки Крючков Владимир Александрович и говорит: "Ну, никуда от нас Прибалтика не денется, потому что…" И далее про ВЭФ, экономические связи, колбасные фабрики и рыболовные порты и тому подобное. И мы, молодые сотрудники разведки: капитаны, майоры, сидели и удивлялись: "Господи, куда мы катимся, неужели он не понимает, что колбасная фабрика и рыболовный порт не играют никакой сейчас роли, значимы совершенно другие вещи, которые находятся за пределами материалистического понимания истории, за рамками марксизма-ленинизма". Побеждает всегда Идея и, если мы идею не выдвигаем, а предлагаем материальные ценности, то это всё временные решения, сущностно провальные. То же и сейчас: никуда Украина не денется, мы ей кредиты даём газ поставляем, отключим газ — и всё…

Простите за сравнение, это то же самое как если бы Гитлер говорил: никуда Ленинград не денется, войска Вермахта заключат его в блокаду и через месяц падёт. И что? Люди отмобилизовались, стояли насмерть и выстояли, победили. Но ведь мы должны понимать, идея сплачивает и врага.

Попытки решения межнациональных, межгосударственных проблем исключительно экономическими методами беспочвенны, поэтому мы и проигрываем. Вместо того, чтобы выдвинуть ИДЕЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОГО МИРА, ВОЗРОЖДЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЦИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ ВСЕМ ВХОДЯЩИМ В НЕЁ НАРОДАМ у нас слишком многие подсовывают идейные суррогаты, противопоставляя 73 года советского периода всей тысячелетней истории России. Великая Отечественная? Да, победили. А что до неё отечественных войн не было, не побеждали? Не гнали оккупантов из Кремля? И так во всём.

– Сейчас, насколько можно судить по заявлениям российских политиков, принято решение Украину на неопределённое время сохранить. Вне зависимости оттого будет ли предоставлен ЛДНР некий особый статус или республики "зависнут" в состоянии непризнанных государств, мы поневоле являемся фактором, укрепляющим, консолидирующим Украину, служим "графитовыми стержнями", не дающими пойти реактору вразнос. Существование "террористов", "сепаратистов", "российских наёмников" — даёт киевскому режиму образ врага, позволяет структурировать украинское общество так, что уже меньше чем через поколение оно может превратиться в тотально антирусское, и мы навсегда утратим возможность сохранить его в цивилизационном русском поле. Если присоединить республики к РФ, вынуть эти "графитовые стержни", то начнутся процессы внутреннего распада Украины. Именно это, а не экономические воздействия и не война позволит информационно и дипломатически изменить ситуацию в нашу пользу и реализовать проект Новороссия. Как Вы оцениваете возможность проведения в республиках референдума о присоединении к России?

– Мне, как русскому патриоту, такой вариант представляется самым привлекательным — референдум и присоединение, не только ЛДНР, но и Приднестровья. Но. Есть одно большое "но". Мы живём не в изолированном пространстве, сейчас Россия — о чём многие даже не догадываются — переживает тяжелейшее время мощной атаки глобалистских сил. Способные к аналитике люди, наверняка заметили, что был такой период в октябре-начале ноября минувшего года в Сирии, когда мы были в волоске от вооруженного конфликта с США. Президент нашей страны действует, исходя из информации нам недоступной, видит ситуацию иначе, нежели она нам представляется. Когда я служил начальником Аналитического Управления Службы внешней разведки — я знал, что читает Президент, но знал только ту часть, за которую была ответственна СВР. Поверьте, ситуация сложнейшая…

Воссоединение Крыма с Россией — это, конечно, заслуга Президента и всех активных участников этой акции, но без воли Божией присоединение могло не случиться. Как верующий человек я отношу это к чуду. Если говорить об ЛДНР, то с нынешнего моего уровня мне видится правильным провести референдум и присоединить республики к Российской Федерации. Но у того, кто на вершине власти и располагает всей полнотой информации, несомненно, есть основания сомневаться в том, что это решение необходимо принять прямо сейчас. Выдержит ли Россия?..

– Мы ничего уже не потеряем ни в плане санкций, ни в плане дипломатического на РФ давления — всё уже сделано. Какой же главный, на Ваш взгляд, мешающий принятию решения о присоединении республик к России фактор? Что мешает?

– Что помешало взять Мариуполь в 2014 году?

– Договорённость с олигархами…

– Может быть, не знаю. Однако была и жесточайшая позиция Запада. Мы в финансовой области действительно независимы? Понятно, что нет у нас такой независимости. Для CША и глобалистов рискованно в этой области нанести по нам удар, — это может и на них сказаться, но они могут пойти на эту крайнюю меру. И удар будет для нас значительно более болезненным, чем для них. Обратите внимание на всю деятельность Владимира Путина: он потихонечку, по миллиметру все эти годы решает проблему восстановления реальной независимости России.

Обратимся к недавней истории. Индустриализация, которой так гордятся сталинисты, проводилась при огромнейшей — материальной, технической, инженерной, финансово-кредитной поддержке США. Благодаря этой поддержке созданы ДнепроГЭС, Магнитка, Горьковский автозавод и тысячи других предприятий. И когда Великая Отечественная война подходила к концу, Иосиф Сталин рассчитывал на обещанные Рузвельтом $6 млрд. и готов был выполнить требования США: объявить страны Восточной Европы странами народной демократии, сохранить многопартийность, монархии (там, где они были), не проводить жёсткой коллективизации, не трогать церкви. Только после Фултонской речи и установления "железного занавеса" внешнеполитический курс Советского Союза был изменён. Но зависимость оставалась, поскольку во всём мире работала финансово-экономическая система США и мы всё более в неё встраивались, ведь созданный нами социалистический лагерь как система не работал.

Могу сказать удивительную для одних, или возмутительную для других вещь: после 1917 года мы никогда не были полностью независимыми. Не зря же Запад столько сил, средств, энергии вложил в то, чтобы с помощью "красного проекта" (деления империи на 15 национальных республик) разгромить русскую, восточно-славянскую православную цивилизацию.

Помню, в 1984 или 85-м году я прочёл телеграмму посла СССР в ФРГ Юлия Квицинского о беседе с вице-канцлером Западной Германии, лидером лидеров баварской партии Христианско-социальный союз Йозефом Штраусом. Последний прямо уже тогда говорил: "Вашу страну, господин посол, ждут тяжёлые времена, она распадётся. Вы заложили под неё бомбу: 15 республик — 15 правительств, парламентов, гимнов, флагов. Всё это рванёт и Советский Союз расколется..." Квицинский возражал: мол, в ФРГ тоже разные земли — Саксония, Бавария, Бремен, Гессен и т.д., местные правительства, на что получил от вице-канцлера вразумительный ответ: "У нас государство на территориальной основе, а у вас — на национальной". Запад главную проблему СССР, в отличие от наших руководителей, очень хорошо понимал и целенаправленно растравливал её. В результате западные украинцы, грузины, армяне и представители других народов о своих национальных корнях помнили, а советскими людьми, уверовав в миф об интернационализме, утрачивая историческую память, называли себя только русские и, частично, белорусы.

Вы вспомнили о сербах и хорватах — у нас, в России, та же проблема. Как Ио́сип Броз Ти́то обрезал сербские — государствообразующего народа — территории, так и Иосиф Сталин и его подельники обрезали русские земли, в частности, отдав Новороссию искусственно созданной Украине, Осетию — Грузии, Северный и Восточный Казахстан, населённый русскими — Казахстану. В этом смысле мы, все русские, сейчас, простите, обрезанные…

Поэтому сегодняшние старания нашего Президент, его подвиг будут оценены не скоро. Его миссия — ежегодно, по миллиметру вытаскивать страну из национальных, финансовых, экономических и прочих ловушек, в которые мы попали ещё в 1917-м. И любое резкое движение, тот же референдум о присоединении ЛДНР может привести к непредсказуемому результату.

– Очень сложный и болезненный для всех русских вопрос. Россия — по определению евразийская держава, многонациональная, как не допустить того, чтобы защита интересов русских жителей, не превратилась в инструмент разрушения России под лозунгами "Хватит кормить Кавказ!", "Сибирь — не Московия" и т.д. Как найти оптимальное сочетание, когда имперское начало не подавляет, а развивает русский народ? Стоит вспомнить, что Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1991 года, предопределив Беловежский сговор 8 декабря 1991 года и крах СССР… Как не повторить нам негативы нашей истории?

– Страна не могла не обрушиться, раз мы её поделили на национальные республики. Недавно мы общались с дагестанцами-мусульманами, и, когда общались, я вспомнил беседу с чеченцем — генерал-майором ФСБ и его слова: "Знаешь, Леонид Петрович, если бы наверху был Белый Царь и Аллах — мы бы все объединились. Мы любим Россию, но, сражаясь за неё — мы сражаемся не за территории как таковые, а за Белого Царя…" Вот главный объединяющий все народы фактор. И дагестанцы согласились, они тоже называют себя имперцами, им понятно, что такое вертикаль власти. Между православием и исламом в этом вопросе нет разделения, и, если будет Империя, ислам будет работать на неё. Вспомните, когда после революции началась Гражданская война — чеченцы, ингуши, другие кавказские народы в Белой армии воевали.

– Империя невозможна без самодержавия…

– Да. Но сейчас предлагать монархию рано, это будет неподготовленная атака. Надо освобождать наши умы, нашу память от мифов. Историю нашего Отечества в советское время начали изучать с 1935 года — почему? Потому что надо было заново её написать, а перед этим подготовить новый преподавательский состав, потом ребята из института Красной профессуры сочиняли нам историю "от фонаря" под названием "Краткий курс ВКПб" Иосифа Виссарионовича… Мы до сих пор не преодолели эти мифы, искажённые представления о нашем прошлом.

– Резюмируем. Для того, что русский народ процветал и сохранял гармоничные отношения с другими народами необходимо восстановление суверенного государства, каковым может быть только Русская евразийская империя, а для её восстановления необходима монархия, восстановить которую можно лишь через изменение нашего сознания и избавление от советских стереотипов. И здесь возникает проблема: большинство россиян, по-прежнему видит в Советской эпохе в первую очередь Великий Проект, Идею Справедливости, Радость небывалых Побед… Как работать с сознанием людей, чтобы не оттолкнуть это большинство, и лучшие наработки советского времени синтезировать с достижениями царской эпохи?

– Людей старшего возраста уже не переделать, надо работать с молодёжью. Это очень трудно. Приведу пример, моя старшая внучка, ученица седьмого класса, как-то говорит мне: "Дедушка, нас в школе учительница спрашивает: почему избрали Михаила Романова на царствование, я ответила, что за него голосовали все сословия, потому что были заинтересованы в том, что у государства появился после страшного Смутного времени Царь. Это первое, второе — его поддержала Русская Православная Церковь, которая тогда имела огромное влияние. И третье, он, совсем молодой, не был замешан в предательствах Смутного времени, когда бояре перебегали от поляков к Лждедмитриям". Я похвалил её за ответ, но, внучка рассказала, что её ответ учительница сочла неправильным. Поскольку отвечать надо как в учебнике, а там написано — одна строчка в том смысле, что бояре избрали молодого человека, чтобы им манипулировать. Всё, гадость в отношении российской истории в сознание детей заложена. Потом, когда дети вырастут, тяжело им будет избавляться от заложенных в них ложных представлений и принять идею монархии. Многие так и будут метаться между двумя нам с Запада подсунутыми проектами — либеральным и коммунистическим.

Вспомните, как и коммунистыб и либералы (а ведь они одного корня) начинают бесноваться при напоминании о Третьем пути, — особом предназначении исторической России. Стоит произнести, не давая никаких оценок, имя Государя-Императора Николая Второго — сразу же атеисты, либерасты, гомосексуалисты и прочее отребье объединятся и начинает орать, что это слабый царь, который "продал и развалил Россию". О чём это говорит? О том, что мы на правильном пути. Мы не намерены менять режим, наше дело заключается в том, чтобы помочь людям усвоить уроки прошлого, тогда желание восстановить Империю и Монархию станет для них естественным, будет принята новая Конституция и начнётся реальное возрождение России. А для тех, кто считает себя монархистом, для всех православных русских людей Царь есть, всегда был и будет, имя Ему — Иисус Христос.

Интервьюировал Геннадий Дубовой.