К ОБЩЕЦЕРКОВНОМУ ПРОСЛАВЛЕНИЮ СТАРЦА НИКОЛАЯ (ГУРЬЯНОВА)

ОТЧЕ ЛЮБВИ БАТЮШКА НИКОЛАЙ (ГУРЬЯНОВ)

(24.05.1909+24.08.2002)





«Я готов засвидетельствовать перед Крестом и Евангелием чудо об исцелении умирающего раба Божия Евтихия из г. Иванова от мироточивого образа протоиерея Николая Гурьянова». – (Протоиерей Василий Львов, настоятель Свято-Казанского Храма г. Иваново)





------------------------------------------------

«В наши последние времена Старец Николай – Светильник, подобный Серафиму Саровскому»

-----------------------------------------------



Батюшка Николай – самый близкий к нам по времени любимый русский Святой, великий подвижник и любвеобильный отец, стяжавший при жизни венец добродетелей и несомненной святости. Господь слышал его просьбы. По молитве отца Николая многие исцелялись от онкологии. Я была свидетелем, как Старец прикоснулся своей благодатной десницей к опухоли на голове отрока Михаила, - и опухоль на глазах стала уменьшаться и исчезла… Бездетным Батюшка вымаливал деток и непременно просил называть, если мальчик – Серафимом, если девочка – Серафимой... Мы были свидетелями, как Старец просил у Святителя Николая послать дождик во время засухи на Остров или же прекратить его…И молитва его была услышана Небом… После покаяния и приобщения Святых Таин по молитве Батюшки человек, приехавший на Остров в инвалидной коляске, встал с нее и пошел своими ногами, а коляску оставил островитянам.

Благодать, почивавшая на незабвенном Старце, его благочестие и сугубый молитвенный плач пред Господом за весь мир, уподобляла его древним преподобным отцам. Потому другой великий подвижник нашей Церкви Старец Архимандрит Кирилл (Павлов, 1919+2017) сказал о Батюшке еще в 1998 году: «В наши последние времена Старец Николай – Светильник, подобный Серафиму Саровскому… Ему было все открыто о Царской Семье». Царский Светильник. Эти самые высокие и верные слова одного святого о другом народ разделяет всем сердцем. Отца Николая почитали святым еще при жизни, и сейчас к его небесному заступничеству прибегают в скорбях и искушениях, болезнях и печалях. К его благодатным мощам на Острове Талабск едут тысячи верующих и еще не обретших Веру людей. И получают просимое…

Уходя в Вечность, отец Николай сказал: «Я все отдал людям, Народу Божию и Матери-Церкви. Теперь я готов и ухожу к Сладчайшему Спасителю мира».

Мы веруем несомненно, что наш незабвенный Батюшка Николай обрел Милость у Бога и ныне молится за всех в Царствии Света. На девятый день по блаженном успении отче Николай явился священнику Евгению из г. Иваново и продиктовал ему Тропарь, который сейчас мы все поем Старцу и который начертан на перекладине его могильного Голгофского Креста на Острове Талабск (Залита). Тогда же Батюшка явился иконописице из Санкт-Петербурга Марии и благословил написать его Образ. Икона вскоре обильно замироточила и от нее 24 февраля 2003 года исцелился умирающий человек раб Божий Евтихий. В откровении, бывшем одному иноку от Иконы Царицы Небесной, сказано было об отце Николае: «И нет на этой грешной земле человека, который бы не нуждался в его Благословении при жизни».

Схимонахиня Николая (Гроян),

келейница Старца Николая