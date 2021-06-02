Един Судья, в чём застанет, в том и судит

Андрей Большаков

Более чем тысячелетняя история нашего государства полна событий. Отступали и наступали. Теряли и приобретали. Были биты и били сами. Погибали и убивали. Голодали и отъедались. Ошибались и исправляли. Грешили и каялись. Всякое бывало! Но всегда в едином народном порыве.

Неожиданный удар нанесла Октябрьская революция. Она ударила по самому ценному – по единству собственного народа. Она рассекла его надвое так изощрённо, что рана никак не может зарубцеваться даже спустя целый век. Края её никак не могут сблизиться и прийти в соприкосновение, чтобы, наконец, срастись в единое целое.

В стране уже сто лет, - с перерывом на Великую Отечественную войну, - идёт необъявленная холодная гражданская война. Там, где по любому поводу, - хоть крестины, хоть похороны, - собралось больше одного человека, начинаются дискуссии и споры на повышенных тонах. Причём, текущий момент интересует спорщиков гораздо меньше, чем «дела давно минувших дней». Одни стремятся «Back To The USSR», другим нужен Царь-Батюшка, а третьи и сами не знают, чего хотят, - «не то конституции, не то севрюжины с хреном», но и они тоже недовольны нашей историей и творившими её личностями....

Журналисты, своеобразно понимающие свою роль в государстве, вместо того, чтобы врачевать рану елеем сдержанности и доброты, наоборот, заражают её гнилостной «исторической» информацией, половину из которой, похоже, придумывают сами для пущей убедительности и повышения собственного рейтинга…

Даже молодое поколение, не имеющее опыта жизни не то что в Российской Империи, но даже и в СССР, разделено. Выходят с перекошенными лицами то под красными стягами, то под императорскими штандартами, то, - вот ещё напасть! - теперь ещё и с жёлтыми игрушечными утятами, с которыми их мама только что купала в ванне!

Надежда на то, что История всех рассудит, а Время всё расставит по своим местам, что-то всё никак не оправдывается. Каждая половинка нашего рассечённого по головному мозгу народа по-прежнему обосновывает своё особое и единственно правильное мнение подходящими к нему аргументами и историческими выкладками, вычитанными в «жёлтой» прессе. Но даже ссылки на историю никого и ни в чём не могут убедить, потому что все понимают, что история – это ведь даже никакая и не наука! Любая строгая наука всегда оперирует бесстрастными фактами и теориями, а у истории, кроме памятных дат, ничего не имеется. Интерпретация событий - не в счёт, поскольку историю ведь, как известно, пишут победители, причём, непременно, в состоянии постпобедной эйфории. Поскольку и «красные», и «белые» у нас продолжают считать себя только временно проигравшими, то у обеих групп - свои версии истории. У огромного народа, таким образом, присутствует раздвоение сознания. А раздвоение сознания – это, между прочим, - шизофрения! «Народ-шизофреник» – это что-то новое в медицинской практике!

И вот тут - главный вопрос: когда и на основе чего может, наконец, произойти наше народное примирение? Что может положить предел холодной гражданской войне? Это жизненно для нас важно потому, что "всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" (Мф.12:25). Вопрос национального примирения – это вопрос выживания нашего народа и государства.

А примирение, наверное, может произойти только на основе Православия, именно тогда, когда мы все начнём относиться к событиям и личностям истории по-христиански, как это и было принято у наших менее образованных, но более разумных предков. Христиане ведь понимают, что никакие события за всё время существования человечества никогда не происходили, не происходят, и не будут происходить сами по себе, без воли или хотя бы попущения Бога. Не стоит переоценивать роль личности в истории. Любая историческая личность, включая великих Пророков, является всего лишь проводником Божьих замыслов. Если где-то проявляется какая-то личность, значит, она призвана выполнить некое Божье поручение. Выход любой исторической личности на сцену и её уход за кулисы от начала и до конца срежиссирован Богом.

Кроме того, надо иметь в виду, что если какое-то историческое событие, всё-таки происходит, то, значит, оно, по Божьему замыслу, непременно принесёт и какую-то пользу, даже если в глаза нам явно бросается только вред.

Та же Октябрьская революция, свершившись, и поставив крест на жизненных планах одной группы людей, при этом дала возможность другой группе людей сделать то, что они, в силу многих причин, в прежних условиях даже и в горячечном бреду планировать не смели!

Но и те, которые тогда проиграли, на самом деле только выиграли, став изгнанниками, исповедниками и мучениками Христа ради. Процесс был страшным, но результат явился завидный. Множество людей лишились спокойной и размеренной земной жизни, но взамен получили венцы нетленные...

Страшна история России, но зато официальным языком в раю, наверное, будет русский! Что называется, «Рай наш!», - потому что ни один другой народ мира не дал такого количества страдальцев за Христа, - исповедников и мучеников...

Практически каждая русская семья, по результатам революции, приобрела, по крайней мере, одного своего личного заступника и ходатая небесного из числа родственников. И теперь уже совсем не важно, кем он был в те тяжёлые времена. Раскулаченным крепким хозяином или рядовым солдатом, не отрекшимся от присяги Богу, Царю и Отечеству; сосланным в ледяную пустыню монахом или утопленным в Чёрном море белым офицером. Пострадать довелось им многим… Зато мы все теперь только и держимся их молитвами за нас! Нет другого разумного объяснения тому, что мы всё ещё существуем, несмотря на то, что нам довелось испытать!

А те, которые, как кажется, тогда выиграли, - в итоге, возможно, и вчистую проиграли, возгордившись собой и став богоборцами… Не использовали шанс, подаренный им Богом.

Надо бы нам, наконец, уже прекратить оглядываться назад в поисках виноватых! Не просто так назрела революция! Не марсиане её совершили! Все виноваты! Как говорил известный персонаж в популярном фильме, «наказания без вины не бывает». Иоанн Кронштадтский за много лет до кровавых событий предупреждал о них, аргументируя это небывалым падением морального состояния общества!

Каждая активно действующая в истории личность неизбежно совершает поступки противоположной направленности, - и хорошие, и совершенно неприглядные, - но, поскольку действует эта личность не на бытовом, а на государственном уровне, последствия бывают обычно далеко идущие для всего народа… Удивляться здесь нечему, поскольку каждая, - без исключений, - личность противоречива в самой себе в результате пассивно унаследованного первородного греха.

Даже в повседневной жизни один и тот же человек неоднозначен. Сослуживцам, например, он известен как компетентный работник, а членам его семьи – как домашний тиран, а друзьям – как неутомимый рассказчик анекдотов, душа компании, а приятелям – как удачливый рыболов во все сезоны…

Так каков он на самом деле? Этого мы не знаем.

Поэтому мы не имеем права судить о человеке по одной лишь из известных нам его сторон. Но настоящий Судья-то, Он только один! - только Он владеет всей полнотой информации о человеке, и только Он может сказать, каков человек! И то, - только в конце его жизни! А мы, самовольно присваивая себе право суда, нам не принадлежащее, легко можем оказаться в положении того монаха, который за что-то осудил брата, и которому явился ангел со словами: «Бог послал меня к тебе, чтобы узнать, - куда ты повелишь поместить твоего согрешившего брата, - в рай или в ад».

Только одному Богу каждый из нас понятен и открыт со всех сторон. И потому только Он один решает, хорош человек или плох, и куда его следует поместить на всю оставшуюся вечную жизнь. А у нас нет даже права совещательного голоса…

Лозунг «Не забудем, не простим», наверное, всё-таки неправильно бесконечно использовать внутри государства по отношению к «своим». Плохим ли, хорошим, - но «своим». Он годится только для оценки деятельности чужаков типа Наполеона или Гитлера.

Мы всё время спорим об известных личностях нашей истории. Хорош каждый из них или плох… Так ведь ответ понятен, - для кого-то каждый из них плохой, а для кого-то - просто замечательный. Но для всех быть хорошим никому не возможно!

А мы сами – для всех хорошие? Конечно, нет! Для соседа слева, которому регулярно ссужаем деньги до зарплаты – мы хорошие. А для соседа снизу, которого много лет назад довелось затопить, причём и не по своей вине, мы - до сих пор изверги рода человеческого, с которыми и здороваться не хочется, и в одном лифте ехать…

Люди, далёкие от Православия и Христианства вообще, часто не понимают сути правосудия Божьего. Они говорят, например: «Как же можно почитать княгиню Ольгу как святую, да ещё и равноапостольную! Она же приказывала закапывать людей живьём в землю! Велела сжигать заживо! А знаете, какую жизнь вёл князь Владимир! И как после этого он может считаться святым?»

Что тут ответить?

Ну, хорошо, про Моисея Мурина, который был предводителем разбойников, но затем, раскаявшись и изменив свою жизнь, стал монахом-иеродиаконом, а впоследствии и святым, такие люди могут не знать. Но история других двух разбойников, которые были распяты вместе с Христом, всем наверняка известна. Один из них упорствовал в своём грехе. А второй, покаявшись буквально за считанные часы до смерти, первым из людей вошёл в рай.

А про святую Марию Египетскую разве не слышали?

Почему же они, - такие грешники! - святые? Как такое может быть?

А всё просто! В Предании Церкви приводятся слова Спасителя: «В чём застану, в том и сужу». То есть, - не по делам всей жизни, а по факту состояния личности прямо перед смертью.

Жизнь разбойников была одинаково грешна, но одного в последний момент Бог застал в грешном упорстве, а другого - в раскаянии. Один, вероятно, пойдёт в ад, а другой уже в раю! Мы ещё только надеемся, а он уже там!

Мария Египетская, действительно, на протяжении семнадцати лет вела жизнь блудницы, но ведь затем ещё сорок семь лет она горько плакала о своих грехах! Призывая к Себе, Бог застал её не в блуде, а в раскаянии. Поэтому она и святая.

Княгиня Ольга и внук её князь Владимир успели изменить свою жизнь задолго до смертного часа. Бог застал их обоих в деяниях, равных по значимости апостольским, поэтому они и равноапостольные. А что было до этого – не считается, поскольку изглажено покаянием!

Благоразумному разбойнику хватило для покаяния нескольких секунд: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем» (Лк.23:42), - и он был спасён для вечной жизни. И никто его епитрахилью не накрывал, и не читал над ним разрешительной молитвы…

А кто из нас точно знает насчёт спорных личностей нашей истории! Может, Бог застал кого-либо из них в глубочайшем раскаянии! Никто из нас сейчас этого не знает! Правда откроется только на Страшном Суде. «Человекам положено однажды умереть, а потом Суд» (Евр.9:27). Именно в этой последовательности. И суд имеется в виду вовсе не наш, - человеческий, - требующий житейской справедливости!

Некий подвижник однажды сказал: «Если я попаду в рай, то удивлюсь трём вещам. Я не увижу в раю тех, кого думал там увидеть. Я увижу в раю тех, кого не ожидал увидеть там. И, наконец, я буду удивлён, если спасусь сам!»

Если человек успел покаяться в своих делах, - он будет, по всей вероятности, прощён. Если не успел или тем паче не захотел – будет наказан так, что его пожалеют даже враги. Но если человеку всё простится, а мы по незнанию своему, его уже назначили осуждённым, не дожидаясь решения Суда, то тогда будем наказаны мы! За то, что напялили на себя судейскую мантию и шапочку, не имея на это никакого права…

Мы не судьи. Нам ещё самим повестка на Суд в своё время придёт!

Хорошо бы нам уже подняться от мелочной бытовой злопамятности до христианского понимания: «Что было, - то было! Не забудем, но простим. Тем более, что не само по себе всё так сложилось, а по воле Божьей. Изменить уже всё равно ничего нельзя, так незачем и бесов тешить своей перманентной непримиримостью с ближним».

Надо бы, наконец, научиться относиться к уже отошедшим людям, по- христиански: сочувствовать тому, кто не успел измениться и раскаяться, и радоваться за того, кто успел это сделать… Даже если он тысячу раз в чём-то виновен!

Нам же заранее сообщали, что «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк.15:7).

Никто из нас не знает своего смертного часа, и как бы нам не оказаться застигнутыми в состоянии несгибаемого упорства в погоне за своей версией земной справедливости, которой, как известно, вообще не существует, потому, что «мир лежит во зле» (1Ин.5:19)! Ясно одно, - наши былые земные награды не понесут перед нами на бархатной подушечке! Они не имеют для Судьи никакого значения. Для Него важно только наше духовное состояние на момент смерти, поэтому готовыми надо быть всегда. Как говорил митрополит Иоанн (Снычёв), «живущему без милости – и Суд без милости». Этого ли мы хотим для себя?

Если не окажется в последний момент в нас духа мирного, то общественным порицанием, штрафом или условным сроком не отделаемся! Срок будет реальный и пожизненный. А поскольку жизнь будет вечной, то, соответственно, и срок будет таким же!

Един Судья, и судить Он будет не по нашим законам, а по Своим.

В чём застанет, в том и судит!