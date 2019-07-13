Кировоградский окружной административный суд признал право граждан оформить паспорт в форме книжечки, учитывая право на свободу мировоззрения и вероисповедания

Соответствующее решение суда от 28 ноября в деле № 811/1222/18 по иску матери в интересах несовершеннолетнего сына обнародовано на сайте LIGA:ZAKON





По мнению суда, обязанность гражданина обратиться к государству за получением паспорта не должна нарушать конституционные права человека, в частности право на уважение к личной жизни и свободу мировоззрения и вероисповедания.

Таким образом, исходя из принципа уважения к частной жизни, Большая палата Верховного суда признала право украинцев отказаться от ID-паспорта.

Истец и ее сын исповедуют христианство и считают, что уникальный номер в Едином демографическом реестре станет аналогом имени, а в будущем заменит его. На такие мысли женщину натолкнули стихи 14-18 Главы 13 Книги Откровения.

Суд сделал вывод, что содержание стиха («…И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть») допускает трактовку, предостерегающую от присвоения номера в реестре и получения карточки, ведь некоторые числа могут ассоциироваться со злом.

Исходя из этого, государство допускает отказ от получения номера учетной карточки налогоплательщика из-за религиозных убеждений и приняло меры относительно недопущения комбинации цифр «666» при формировании номера в Реестре.

Против биометрических систем действительно выступает ряд православных украинцев. Так, в сентябре корреспондент издания Украина.ру посетил митинг прихожан УПЦ под стенами здания Верховного суда Украины. Православные призывали правительство отказаться от ID-карт, оскорбляющих право граждан на тайну частной и семейной жизни. В частности они выступили против процессов глобализации, которые, по их мнению, превращают человека в биокибернетическую систему.

«Ни к чему хорошему это (введение ID-удостоверений. — Ред.) не приведет. Это мы уже принимаем в себя душу Антихриста. Там три шестерки, понимаете? Это цифра Антихриста. Если мы примем его, значит, мы уже не дети Божии, а дети Антихриста. Там ни имени, ни фамилии, ни отчества. Под номером», — заявила одна из прихожанок.