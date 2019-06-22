Экспансия Константинополя на Украину потерпела крах

Оформление раскола в рядах «Православной церкви Украины» (ПЦУ) кардинальным образом изменило ситуацию вокруг этой непризнанной в православном мире организации. Искусственно возведенная Фанаром структура не продержалась и полугода.

Об этом в своей статье для издания «Вести-Украина» пишет Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви, постоянный член Священного синода канонической УПЦ МП.

Он отмечает, что сшитая политическими, геополитическими и определенными меркантильными интересами, ПЦУ ожидаемо начала разваливаться. Тем более, что цементирующая ее административная поддержка после выборов канула в Лету.

Иерарх подводит главные итоги начавшегося разделения курируемой Константинопольским патриархатом структуры.

Во-первых, из уст ее представителей публично прозвучало признание в том, что «ПЦУ» не является независимой «церковью» и находится под контролем Фанара. Более того, как оказывается, с томосом украинцев обманули, поскольку он так и не даровал настоящей автокефалии.

Во-вторых, ситуация продемонстрировала наличие в «ПЦУ» большого количества противоречий и разных лагерей влияния. Это создает предпосылки для новых разделений и расколов, что ставит перспективы дальнейшей жизнедеятельности упомянутой структуры под очень большие сомнения. В данной связи Антоний вспоминает слова «митрополита» Макария о том, что он не ликвидирует в юридическом плане «УАПЦ» до тех пор, пока этого не сделает Филаретс «УПЦ КП».

В-третьих, дефрагментация «ПЦУ» может поставить крест на любых попытках продавить ее признание на уровне Поместных Православных Церквей. Последние не будут подставлять себя под удар, вступая в связь с организацией, которая не только создана в обход канонов, но и провоцирует дальнейшие расколы.

В-четвертых, возникший скандал наносит серьезный удар по авторитету патриарха Варфоломея, чьи действия в Украине привели не к восстановлению единства украинского Православия, а к кардинальному усугублению его разделения.

В-пятых, сложившаяся ситуация еще более актуализировала проблематику относительно проведения Всеправославного совещания, на котором Поместные Церкви должны выработать решение по купированию негативных последствий вмешательства Фанара в украинские церковные дела.

Митрополит Антоний считает, что этот вопрос имеет сейчас первостепенное значение. Ведь затягивание соответствующего процесса оплачивается все новыми и новыми гонениями в отношении верующих канонической Церкви, политическими ударами, нацеленными на ее уничтожение, а также постепенным размыванием основ всеправославного единства.

Ранее EADaily сообщало об окончательном расколе в стане самих украинских раскольников. Филарет реанимировал Киевский патриархат и «отменил» ПЦУ, а те в ответ назвали это решение никчемными в юридическом и каноническом планах.



Источник:https://eadaily.com/ru/news/2019/06/22/mitropolit-upc-mp-ekspansiya-konstantinopolya-na-ukrainu-poterpela-krah