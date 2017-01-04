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23 марта 2019 (10 марта ст.ст)
 

Омские чиновники вплотную подошли к чипированию пчел

В Омске в очередной раз пытаются понять, как реализовать закон о чипировании домашних животных.

В Омской области в обязательном порядке будет чипировано каждое животное не зависимо от того, кому оно принадлежит. Кроме того, как заявлял депутатам главный врач области, идентифицированы таким образом будут все виды животных: от КРС до пчел и рыб.

Категоричность чиновников уже вызвала вопросы у фермеров и производителей животноводческой продукции. По словам пчеловода, создателя бренда «Свой мед" Артема Москвина, нужно дождаться более точной информации, потому что пока многие вещи звучат достаточно абсурдно.

"Каждую пчелу чипировать невозможно. Да и это абсурд, пчела живет 40 дней. А чипизация улья не имеет смысла, потому что это коробка в которую можно пересадить любую пчелосемью сколько угодно раз," - недоумевает пчеловод.

Главное управление ветеринарии Омской области попыталось прояснить ситуацию.

«Чипирование пчел, рыб и птиц будет осуществляться групповым способом, то есть будет присваиваться единый номер на пасеку или водоем. Понятно, что каждую пчелу или рыбу никто ловить не будет», - пояснили в ведомстве.

Редакция сайта призывает всех специалистов к тому, чтобы выдаваемые электронные документы не содержали в скрытой форме числа 666.


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теги: чипирование
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