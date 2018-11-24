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25 ноября 2018 (12 ноября ст.ст)
 

Первые ласточки: в Эстонии фирмы чипируют своих сотрудников

В таллиннском технопарке Ülemiste City уже третье предприятие начало вживлять чипы своим работникам. Пока на добровольных началах.
ТАЛЛИНН, 11 окт — Sputnik. Первой группе сотрудников телекоммуникационной компании Tele2 имплантировали под кожу NFC-микрочипы в четверг, 11 октября, сообщает ERR.
 
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Делается это не для того, чтобы найти и идентифицировать потерявшегося человека, а для его же удобства — чипированный сотрудник компании сможет проходить через пропускные системы предприятия, открывать шкафы и пользоваться офисной техникой. Ключи и электронные карты ему уже не понадобятся.Микрочип вводится между большим и указательным пальцами. По словам сертифицированного специалиста Сандры Мюйр, которая устанавливала чипы, процедура эта безопасна и напоминает взятие крови на анализ.
 

© ФОТО: IGUIDES Рентгеновский снимок руки со вживленным чипом
По словам исполнительного директора Tele2 Eesti Криса Роббинса, который первым решил испытать на себе это новшество, жизнь для него станет теперь комфортнее, потому что ему больше не надо постоянно носить с собой электронную карту, чтобы открывать двери в офисе.
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Роббинс уточнил, что установка чипа — дело добровольное. Помимо функции электронного ключа микрочип можно запрограммировать на выполнение других действий, например, оплату покупки, запуск автомобиля, открытие дверей собственного дома.
 
© ФОТО: CI-RAZVEDKA.NAROD.RUЭксперт: тотальная чипизация — угроза правам и свободам людей

Самым первым обладателем микрочипа стал Маргус Нылвак, председатель правления фирмы Mainor Ülemiste, которая занимается развитием технопарка Ülemiste City. Он и половина сотрудников компании используют чипы уже больше года."Микрочипы-имплантаты облегчают жизнь. Надеемся, что какая-нибудь IT-фирма займется усовершенствованием и расширит их возможности. С технической точки зрения нет никаких препятствий для того, чтобы наделить такой микрочип функциями банковской карты или даже ID-карты. Но это уже предполагает сотрудничество с финансовыми учреждениями и государственными структурами", — добавил Нылвак.

Как писал Sputnik Эстония, с каждым годом согласие на чипирование дает все больше людей. Взгляды общества на это разделились: кто-то считает, что это прогресс и он неизбежен, другие готовятся к апокалипсису.
Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук, сказал, что чипирование может быть полезным для специалистов, которые работают в экстремальных ситуациях, — для военных и спасателей, например. "В случае тотальной чипизации это, безусловно, угроза правам и свободам людей", — считает он.
NFC-микрочипы используются в банковских картах, с помощью которых можно совершать бесконтактные платежи, а также в пластиковых карточках для проезда в общественном транспорте.



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