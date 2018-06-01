«Эмалевый крестик в петлице»

(Из выступления схимонахини Николаи на Царских Чтениях 19.05.2018)



«Все военные союзнические Кресты, учрежденные во время войны, которые Он носил постоянно, были сняты. На груди висел один лишь Георгиевский Крест, ярко белевший на темном фоне черкески»

В № 4 от 1 марта 1917 года газеты путчистов «Известия», появившейся в первые дни февральского переворота в России, было напечатано сообщение о том, что аккредитованные при Всероссийском Престоле послы наших «союзников» – Англии и Франции – уже вступили в сношения с изменниками из Государственной Думы. По свидетельствам путчистов – Родзянко, Львова и Алексеева, т.н. временное правительство образовалось только днем 2 марта. Итак, союзники открыто выразили еще в Царствование Государя одобрение февральскому перевороту. Еще бы не выразить! Они этот переворот и подготовили, и осуществили с помощью подлых изменников – промасоненных Великих Князей Дома Романовых, членов Государственной Думы и генералитета.

В феврале 1917 - Государь ясно видел безчестие и предательство так называемых «союзников». Он прекрасно знал «черную руку черного папы», которая направляла удар в самое Сердце России. Вспоминая Государя в Ставке в Могилеве 8 марта, генерал Н.М.Тихменев писал: «Я ясно и до мельчайших подробностей видел Его фигуру и лицо. Он был одет в серую кубанскую черкеску, с шашкой через плечо. Единственное изменение заключалось в том, что все военные союзнические Кресты, учрежденные во время войны, которые Он носил постоянно, были сняты. На груди висел один лишь Георгиевский Крест, ярко белевший на темном фоне черкески»

(«Отречение» Николая II. М. Терра. 1998. С. 205).



Игорь Харьков