ПОСЛЕЦАРСТВЕННОЕ БЕЗЦАРСТВИЕ СЛОВО СХИМОНАХИНИ НИКОЛАИ (ГРОЯН) НА ЦАРСКИХ ЧТЕНИЯХ

19.05.2018

«СТОЛЕТИЕ ЦАРСКОЙ ЖЕРТВЫ И ЦАРСКОЙ ГОЛГОФЫ»

«НЕОТРЕКШИЕСЯ - НЕОТРЕКШЕМУСЯ»





19 мая 2018 года в Москве в ЦДРИ (Центральный Дом работников искусств) прошли Царские Чтения. Традиционные Ежегодные Николаевские Чтения «Николаевская Царская Русь» (с 2003 года) проводятся Обществом Светлой Памяти Праведного Старца Николая совместно с Международным Фондом Славянской Письменности и Культуры и Фондом Святителя Иоанна Чудотворца в рамках общественных мероприятий Дней Славянской Письменности и Культуры. Посвящены Искупительному Подвигу Августейших Страдальцев и Высокоторжественному Дню – Стопятидесятилетию со Дня Рождения Благоверного Великомученика Царя Николая, а также - светлой памяти Исповедника и Подвижника Веры нашего времени Старца Николая (Гурьянова, 24.05.1909+24.08.2002), много потрудившегося для прославления Царственных Страдальцев.





ПОСЛЕЦАРСТВЕННОЕ БЕЗЦАРСТВИЕ

Слово схимонахини Николаи (Гроян) на Царских Чтениях

19.05.2018

Просматривала старые записи и обнаружила выписанную давным-давно пронзительную и верную мысль, к сожалению, без указания автора: «Того, Кто действительно нужен России и Кто сможет стать Реальным Гарантом Ее Будущего, не вернуть теперь никогда. Для этого Народ должен быть Русским (по духу, а не по «анализу крови», конечно), а не сегодняшним русскоязычным этнографическим населением»…

Полностью согласна…

Старец Архимандрит Таврион (Батозский) (1898+1978) продолжил эту мысль: «Господу будет угодно сохранить Ту Русь, Которая имеет Помазание. Святость Ее – от Своих Предшествующих Царей и Последнего Царя-Искупителя Николая, Который по Воле Бога пошел на страдания и искупил Русь. Для России нужно засвидетельствовать Свое Спасение Покаянием: всемирное или всеобщее покаяние»…

Остается исполнить…

Светильник Русской Церкви, наш незабвенный Батюшка отец Николай (Гурьянов), которому Господь во Духе открыл скорбный путь Святой Августейшей Семьи и Свой Божественный Промысел о нашем Земном Отечестве - России, на мой вопрос, возродится ли Монархия, дарует ли Господь нам Царя, с грустию ответил: «Если Господь сейчас дарует России Царя – Его снова распнут, сожгут, а пепел с чайком выпьют… Россия не поднимется, пока не осознает, Кто был наш Русский Царь Николай… Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя. Господь не дарует России нового Царя, пока не покаемся искренно за то, что допустили иноверцам очернить и ритуально умучить Царскую Семью. Должно быть духовное осознание… Господь дарует России Царя только после глубокого всеобщего покаяния»…

«Глубокого и всеобщего покаяния», - молвил Старец…

А разве оно у нас есть?! И как это - покаяться…

Повиниться перед Царем?!

Пусть каждый заглянет в глубину своего сердца…

Перманентное покаяние равносильно его отсутствию

Этот год 2018 - Царский год… Столетие Мученической Голгофы и Жертвы Царя-Искупителя Николая и Его Августейшей Семьи. Царская Пасха Распятия. И именно День 17 июля 2018 года мог бы стать поворотным в истории нашей Русской Церкви и Государства. И мы надеемся, что станет… Надеемся, что первые лица государства не побоятся «спорных вопросов истории» - цареубийства - и посетят с покаянием Святую Землю Урала, где был злодейски умучен извергами Помазанник Божий, Бывший Первым Лицом нашей Великой России целых 23 года, лучших Ее года. Тогда будет очевидно, как современные российские власти относятся к Государю. Считают ли они Умученного Царя просто «гражданином Романовым», или Миропомазанным Самодержцем.

Во многих проповедях духовенства и патриарших посланиях в какой уже раз говорится о национальном покаяния. При освящении Храма-на-Крови в Екатеринбурге 16 июля 2003 года была высказана очень точная мысль: «Это покаяние превращается в перманентный процесс – уже сколько Храмов построено, служб отслужено, символических действий совершено. И все понимают, в том числе Патриарх, — не то… Тема национального покаяния, с одной стороны, ни разу не вышла на действительный общенациональный уровень, а с другой – порядком поднадоела добропорядочным бюргерам, неплохо устроившим свою жизнь и воспринимающим эту тему как очередное бубнение церковников. В «патриотическом лагере» все громче и громче раздаются голоса, что непрестанное требование покаяния и разговоры о пятне цареубийства на всем народе – это русофобия и навязывание нам комплекса вины по немецкому образцу…

И эту критику можно понять – бубнежка о покаянии без понимания механизма и в самом деле разрушительна – не принося пользы духовной, не даруя очищения грехов, она, в то же врем, подрубает

корни того светского оптимизма, на котором должно строиться национальное развитие… Оказывается, что у нас совсем все плохо – вот Царя, и Того убили… Это весь итог, который выносит из дела мало-интересующийся деталями обыватель.

Между тем, проблема покаяния и катастроф, вытекающих из цареубийства — это не проблема общественной морали. Это проблема реальной и сакральной политики. Невозможно собрать всех русских в одном месте, и внятно объяснить – за что конкретно [мы] должны покаяться и как это сделать. Действительный акт национального покаяния должен быть централизован и формализован. Его может совершить только Носитель Власти, представляющий и символизирующий весь Народ и имеющий возможность и право донести свою волю и решение до Народа. И этот Носитель Власти может выступать либо как наследник и представитель цареубийц – с покаянием в содеянном и просьбой к Богу и к Святому Мученику о прощении, либо как представитель Народа, который отвратился от убийц и покарал их, и просит о возвращении Милости. Другими словами, покаяние возможно либо от того, кто наследует советской эпохе и от ее имени производит «перемену в себе», либо от того, кто восстанавливает свое преемство от Императорской России и Ее Государем, упраздняет дело цареубийства»…



(Газета «Православный Екатеринбург» №27 (252).15 июля 2003 Освящен очередной храм-символ, а «всенародного покаяния» так и не наступило… http://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at30515)

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НЕ «ОТРЕЧЕНИЕ» - А ГЕФСИМАНИЯ ЦАРЯ--ИСКУПИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

1. Думается, что необходимо, наконец, решительно преодолеть февральский грех. Отбросить столетнюю ложь о якобы «отречении» Государя Николая от Престола и опубликовать все подлинные документы об истинных виновниках февральской измены. Измены, изменившей многовековую жизнь нашей страны. Выяснить и открыть, кто настоящий автор не только подложного «отречения», но и подложных «Дневников», и переписки Царя и Царицы, составленных безымянными авторами от Их имени и опубликованными. И многих иных документов. Поднять завесу над прошлым и выяснить, путем сопоставления документов (воспоминаний всех участников событий, дневников, камер-фурьерских журналов, документов и телеграмм Ставки) - кто именно организовал так называемое «отречение» и от имени Государя опубликовал все «Акты» и «Манифесты», сваливая всю ответственность на Царя. Конкретно. Поименно. Не ограничивая исследования заговором генералов Ставки (М.В. Алексеева, В. Гурко и пр.) Выяснить роль в фабрикации фальшивок (телеграмм и приказов) всех членов Свиты Государя, царедворцев: дворцового коменданта В.Н. Воейкова, полковника Мордвинова, Дубенского и прочих.

2. Признать Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 годов – предательским в отношении Помазанника Божия Государя Императора Николая и Его Святой Умученной вместе с Ним Августейшей Семьи.

3. Честно сказать, что измена была совершена Членами Дома Романовых. И именно Романовы – особенно В.К. Николай Николаевич и Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна, за которыми стояли зарубежные «братья зла», условно называемые «Франция», «Англия» и «Америка», возглавили дворцовый переворот, позже переросший в февральский клятвопреступный бунт.

4.«Франция попыталась использовать конфликт внутри Династии Романовых, чтобы сделать Россию республикой и таким образом подчинить Ее своему контролю, чтобы с максимальной выгодой для себя провести переговоры по итогам почти уже выигранной Первой мировой. Немцы ответили на это октябрьским переворотом, совершенно лишившим Францию влияния»… Союзная […] Англия запустила шупальцы в управление Россией через «брата зла» агента Керенского, одновременно управляемого таинственным «черным папой» из Америки.

Итак: Путь спасения России – это выход из Ипатьевского Подвала. Для этого необходимо открыть всю Правду о февральской измене. Честно сказать о том, что происходило в Царском вагоне и Царской Ставке в «отреченные» окаянные дни. Рассекретить все архивы и засекреченные документы по цареубийству и осудить настоящих злодеев. Поименно. А не тех, кого нам навязывает лукавое «следствие длинною в век». Тогда только будет возможно осознать и понять Истинную Гефсиманию и Голгофу Русского Царя… Его Благодатное служение так любимой Им России. Нам… Грядущим потомкам, так любящим Его и принявшим Царскую Жертву.

ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ИПАТЬЕВСКОГО АДА – НЕОБХОДИМО ВЫНЕСТИ ИЗ ЦАРСКОЙ УСЫПАЛЬНИЦЫ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПРИДЕЛА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАХОРОНЕННЫЕ ТАМ ПОД ВИДОМ ЦАРСКИХ ОСТАНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ЗАХОРОНИТЬ ИХ В ЧАСОВНЕ «ЖЕРТВАМ БЕЗБОЖНОЙ ВЛАСТИ». ТОГДА МЫ ОЧИСТИМСЯ И, НАДЕЕМСЯ, ЧТО БОГ ПРИМЕТ НАШУ ЛЮБОВЬ И ТРУДЫ.

ТОСКА ПО НЕБУ... МЕЧТЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СБУДУТСЯ...

«Бывало, мечталось: «А ведь мы могли бы родиться в Царствование Алексея Николаевича…» Смотрю на Цесаревича и понимаю, что я вообще ничего не понимаю. Я понимаю, что люди – злы, но с годами прихожу к тому, что глубину зла нам не дано постичь. Мы слишком изнежены… Мечтатели… Благодушны…

А зло – конкретно. Оно, как воздух, отравленный воздух. Им дышат, его впитывают, его не замечают, им живут… Это обыденность… Мы были бы счастливы, безгранично счастливы быть Его подданными… Поэтому мы неприкаянны, нищи и несчастны. Потому что нет точки опоры, нет подданства, нет гавани. Нет красоты, нет благородства, нет ни – че – го, что можно было бы положить в противовес нашей мечты, ибо цена всего окружающего мира слишком ничтожна… Это цена зла… Зло не стоит ровным счетом ни – че – го…» - Исповедь, сокровенная и пронзительная, человека, искреннего любящего Царя…

Разделяю на глубину сердца…

ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСИЙ - Царь на скрижалях моего сердца…

Такого Бог нам больше не даст…





«И в России не осталось ничего кроме Церкви, - пишет с горечью публицист Максим Солохин. - Я живу в Церкви и лучше других знаю, насколько плачевно Ее положение. Но в каком бы положении не находилась Церковь, это единственная живая сила, что осталась у Русских. Осталась еще великая культура, великая литература - но они сами по себе тоже безсильны. Русских как нацию убили. Это научно-медицинский факт, и единственная реальная надежда теперь - на Христа, Восставшего из мертвых. Можно считать эту надежду иллюзорной, но больше-то все равно ничего не осталась. Если этого нет, то ничего больше нет. Ничего.

У Русского Народа больше нет Головы, [Царя] нет мозга. Сердце для верности тоже пробили стилетом. Оставшиеся русские интеллектуалы безплотны, как душа, вылетевшая из тела. Но в обезглавленном теле упорно продолжает биться пронзенное Сердце Церкви. Продолжает биться вопреки всему, вопреки здравому смыслу. Просто потому, что так хочет Бог»…