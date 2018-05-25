Что предсказывали России афонские старцы



Испокон веков православные верили в высшее предназначение русского государства, как преемника Византии, хранителя истинной веры, мира и главной опоры христиан.

Западные сектанты с этим не согласны: они считают, что пресловутые «Гога и Магога в „Откровении“ апостола Иоанна — это город Москва, и именно из неё выйдет главный злодей мира — Антихрист.

В этом вопросе афонские старцы-провидцы давно встали на защиту России, указав на истинное предназначение страны и предрекая ей много славных дел.



Распятая Россия воскреснет



Самые знаменитые пророчества изрёк русский провидец, настоятель подворья Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон), ныне причисленный к лику святых старец Аристоклий, в миру — Алексей Алексеевич Амвросиев (1838–1918), уроженец Урала.

По воспоминаниям встречавшейся со старцем в Москве в 1918 году Варвары Цветковой, он предсказал, что Белая армия Россию не спасет, „дух не тот“, что много страданий перенесет страна, и все другие страны от нее отвернутся, „пока немецкое оружие снова не забряцает у границ России“.

Что многие будут надеяться на то, что немцы избавят страну от большевиков, однако те принесут только смерть и разрушение. Спасение же России произойдет намного позже, а до того страна станет „одной большой тюрьмой“ и нужно будет много молиться и делать добрые дела, чтобы Бог смиловался. Как только хоть капля добра перевесит чащу зла, Бог явит России милость.

Писатель Иван Алексеевич Родионов также приводит пророчества старца о будущем страны: перед прославлением России Господь отнимет у неё всех сколь-либо значимых вождей, чтобы русские люди надеялись только на Бога, а не на „князей земных“; от России отвернутся ранее дружественные страны, отказывая ей в помощи.

Вскоре после этого в других державах начнутся беспорядки, подобные тому, что происходят сейчас (старец говорил это в 1918 году), начнутся войны. Понять, что время близко, можно будет в тот момент, когда немцы „возьмутся за оружие“. После этого „Крест Христов воссияет над миром“, а Россия станет маяком для всех стран.

Конец России старец якобы предсказал „через Китай“: „Необычный взрыв будет, и явится чудо Божие, и будет жизнь другая… но недолго“, однако исследователи считают, что эти строки появились в печати во время конфликта СССР и Китая на Даманском и являются припиской.



Россия прославится и победит турок



Греческий старец Паисий Святогорец (1924 — 1994), подвизавшийся на протяжении 40 лет в монастырях Афона, уделял России в своих пророчествах много места. Его предсказания касались последних времён, которые должны начаться сразу после того, как турки перегородят Евфрат (это событие должно случиться в 2018 году).

Причём, предсказание об иссушении Евфрата есть в „Апоклипсисе“: „Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного“.

После этого с востока явится двухсотмиллионное китайское войско. Будет великая война, в ходе которой будет разрушена мечеть Омара, и евреи начнут восстановление Храма.



Россия будет воевать с Турцией, в результате чего треть турок погибнет. Европейские страны поддержат Турцию, но это ей не поможет: Россия победит, после чего треть турок примут христианство. Константинополь русские великодушно отдадут Греции, так как это будет устраивать мировое сообщество.

Ещё один греческий старец Матфей Вресфенский считал, что поводом для Третьей мировой войны снова станет Сербия. Война начнется вскоре после „воскресения“ России и принесёт стране победу, прочный мир и благоденствие.



В России будет царь



По свидетельствам паломников, греческий схимонах Анатолий, проживший на Святой горе больше сорока лет, рассматривая икону Царственных мучеников (императора Николая II с семьей), предсказал России появление царя: „Если будет в России царь, все испугаются, и даже США убежит от неё. Они убивали их оружием, от него же и погибнут“.

Появление царя предрек и известный афонский духовник, проживший на Святой горе 70 лет, иеросхимонах Иверского монастыря Максим. На вопрос о том, будет ли в России царь, он уверенно ответил: „Да!“





В 2001 году группе священников из Самары в Ватопедском монастыре пророчествовал восьмидесятипятилетний старец Иосиф-младший, ученик самого Иосифа Исихаста. Он предсказал войну России с Турцией и открыл, что она начнётся с военного конфликта турок с греками, после чего США и Евросоюз подтолкнут турок к нападению на Грецию.

Погибнет много греков, но неожиданно для всех в войну вмешается Россия, после чего „на территории бывшей Византийской империи будет большое побоище. Только погибших будет около 600 миллионов человек. Во всём этом будет активно участвовать и Ватикан“.

В конфликт вступят США и ЕС, и от пепла взрывов „тьма покроет все Балканы и Ближний Восток“. Скорее всего, будет применено ядерное оружие, но победа останется за Россией, Соединенные Штаты Америки „лопнут, как воздушный шар“, а Ватикан падёт и уже никогда не восстановит своё влияние.

Русские войдут в древний город Константинополь и даже посадят там своего губернатора, но потом, по соглашению, передадут всё Греции. Старец называл даже довольно точную дату — около 2053 года или „через 600 лет после того как греки покинули столицу Византии“.

Старец Иосиф предрёк и войну других стран: „Будет попущение Божие, чтобы были уничтожены те, кто сеет соблазны — распространяет наркотики и порнографию, мужеложество, Господь ослепит их умы, и они будут уничтожать друг друга с ненасытностью зверей“. После чего в мире на короткое время — всего на 30–40 лет расцветет православие, а после наступит время Антихриста, но „Господь верных защитит“.

Верить или не верить пророчествам афонских монахов — личное дело каждого. В Писании сказано, что ни один человек не знает точную дату конца времён, это ведает только Бог-Творец: „О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один“ (Мф. 24:36). Но ясно и другое: по молитвам праведников, Господь иногда приподнимает завесу над тайнами будущего, чтобы верующие могли соизмерять свои силы и желания с возможными изменениями вокруг них.