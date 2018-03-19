«ЦАРСКИХ ОСТАНКОВ НЕТ… ИХ СОЖГЛИ…
А ПЕПЕЛ ВЫПИЛИ…С ЧАЙКОМ… ПИЛИ И СМЕЯЛИСЬ… ОКАЯННЫЕ ЖИДЫ…»
Старец Николай (Гурьянов)
Отец Николай – это подвижник нашего предсудного времени. Праведник, святость которого подтверждена всей его богоугодной жизнью, почитанием народа и чудотворениями. Как при жизни, так и по успении. Личное обращение Батюшки к Царской Семье было его нисхождением в Уготованный Августейшим Ангелам Ипатьевский подвал. Батюшка открыл нам Правду о Муках Царевых и о тех, кто предал Царя на мучения…Старец видел во Духе наивысший момент Царской Славы. В видении отцом Николаем Царских Страданий в Ипатьевском аду такая глубина, что она не может не быть Правдой. Батюшка жил под водительством Пречистой Богородицы Девы, под Ее святым омофором. И в Ее Свете он видел происходившее Там. Шел вместе с Царем. По лезвиям зла. Это его путь. Царский Путь отца Николая. Он был вознесен еще отроком на высоту Их страданий. Видел все в Вечности. И говорил из нее.
Отец Николай приоткрыл завесу над этой страшной тайной минувшего века – Цареубийством. Он вспоминал: «17 июля 1918 года. Мне девять лет… Прибегаю к маме, плачу и кричу: «Мама, мама! Царя убили! Всех… Ох, и накажет их Господь, окаянных, за то, что они с Ними со Всеми сделали!» - Мне ведь Господом уже тогда это было открыто».
Позже Батюшка сказал: «Среди Распинаемых в Ипатьевском подвале я был самый Маленький». Уже тогда мальчик-отрок Никола имел особый дар Духа. Он созерцал Свет, и, пребывая во Свете, видел Пути и Судьбы человеческие так ясно, как мы видим окружающие нас предметы… Созерцал Горний мир, где общался со Святыми.
Как и Блаженной Марье Ивановне Дивеевской, ему было дано Господом видеть Крестные Муки Царской Семьи.
Старица Мария Ивановна (Мария Захаровна Федина, (+8.09.1931), наследница дарований Паши Саровской, которую называли «Четвертый Серафим»), - рассказывали монахини, - в ночь истязаний Августейших Святых, с 3/16 на 4/17 июля 1918 года, страшно бушевала и кричала: «Царевен штыками! Жиды проклятые!» Неистовствовала страшно, и только позже все поняли, о чем она говорила.
Отцу Николаю была доступна иная реальность, где все земные вещи и понятия ничего не стоят, и ценность заключена в ином. Потому постоянно напоминал: «Жертва Царя Николая, — полное Сораспятие Христу, Жертва за Русь Святую. Необходимо постичь величие Жертвы Царя, она исключительна для Русской Церкви».
Об этой Жертве он плакал и молил о прощении, и в 2000 году Господь открыл Батюшке, что Он помиловал Россию, «уже помиловал, и Русский Народ прощен — за Искупительную Голгофу Святого Царя».
Благодатный Старец говорил о виденном очами души, очищенной страданиями. Ангельский мир, мир темных духов ясно видело его око. Невыносимо больно было слышать откровения Старца о кровавых мучениях Царственных Ангелов: он говорил, что «Детей истязали на глазах онемевших Святых Страдальцев. Особо истязуем был Царственный Отрок. Царица не проронила ни слова. Государь весь стал белый.
Батюшка плакал: «Господи! Что они с Ними со всеми сделали! Страшнее всяких мучений! Ангелы не могли зреть! Ангелы рыдали, что они с Ними творили! Земля рыдала и содрогалась… Была тьма…
Умучили, разрубили страшными топорами и сожгли, а пепел выпили… С чайком… Пили и смеялись… И мучились сами. Ведь они Святую Кровь Их пили… Пили и боялись освятиться: ведь Кровь Царская — Святая… Имена тех, кто это сделал, не открыты… Мы их не знаем…
Они не любили и не любят Россию, сатанинская злоба у них… Окаянные жиды… Надо молиться Святому Страдальцу, плакать, умолять, чтобы всех простил… Имен мы их не знаем… Но Господь знает все!» (25.01.2000)
Батюшка свидетельствовал, и его слово свято: «Царских останков нет! Они в свое время сожжены были». — Потом строго добавил: — Храните ту Истину, которая необходима в Вечности. Поняли? Вот это главное!» — Позже разъяснил: «Царь Николай, по великой любви к России и человеку, уничижился, мучился, страдал, пошел на Крест. Он простил всех, даже мучителей-извергов, окаянных убийц… Но Бог не простит нас, если мы ни во что ценим Его страдания, творим ложь и слушаем сатану-человекоубийцу… Это он вливает яд лжи в ум и сердце бедных людей… И те, кто поверят клеветнику и будут идти против Царя, творить зло с подложными останками — участь их страшная в Вечности! Сохрани Бог! Нельзя верить лжи! Их сожгли — а пепел выпили… Сколько зла в мире, сколько зла в человеке… Храните ту Истину, которая необходима в Вечности — Царь наш — великий святой, Он у Господа в неизреченной Славе… Царю дана огромная власть над миром… И кто поднял руку на Царя, знайте — такой человек вступил в сговор с самим диаволом… Такие будут отлучены от Любви Божией в Вечности!» Старец Николай о Честных Царских Главах: «Они усечены были, не только Царя, а всех Мучеников, и увезены… Одно время были в Кремле. Бог весть, может даже в мавзолее… Над ними такое творили, что сохрани Бог и говорить! Мука! Беззаконие! Окаянное издевательство сатанинское… Об этом лучше молчать и плакать… Пляски бесовские».
Схимонахиня Николая (Гроян)
Вынос Креста 2018 г.