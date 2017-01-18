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В жамбылском городе Каратау плачет икона Спасителя.


Считающаяся единственной в Казахстане мироточащая икона «Спас Нерукотворный» находится в Жамбылской области, в городе Каратау Таласского района. В канун православного праздника Крещения Господня эта икона опять замироточила, передает корреспондент МИА «Казинформ».     Икона, называемая «Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа», находится в храме Трех Святителей города Каратау, и написана она местным художником Виктором Исаевым в 1999 году. Мироточили и другие иконы, написанные этим мастером. Впервые икона «Спас Нерукотворный» замироточила 26 марта 2000 года, во время Страстной недели накануне Пасхи. На лике Иисуса Христа выступили капельки мира - благоухающего целительного вещества. Тогда икону повезли в Тараз для совершения молебна, во время которого был зафиксирован первый уникальный случай исцеления 9-летней девочки от слепоты. Затем было еще несколько случаев исцелений людей с больными почками, с тяжёлыми кожными заболеваниями, от наркозависимости.   По словам настоятеля церкви Трех Святителей в Каратау о. Петра, служащего в этом храме более 20-ти дет, на этот раз чудотворная икона «Нерукотворный образ Иисуса Христа» замироточила 15 января, в предпраздник Крещения Господня.   Мироточение обычно считается знаком, предвещающим какие-либо важные, судьбоносные события, или же дается людям для укрепления духовного и исцеления телесного.  Согласно церковному преданию, нерукотворный лик Иисуса Христа появился, после того как правитель города Едессы, уверовавший в Христа, попросил прислать ему изображение Спасителя для исцеления своих болезней.  Христос умылся водой и вытер Свой лик платом, на котором и отпечатался Его образ. С тех пор к иконе «Спас Нерукотворный», как правило, обращаются с просьбами об исцелении.  Церковь Трёх Святителей стала первым храмом, появившимся в городе  Каратау в 1989 году. Три святителя - Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов - считаются покровителями города Каратау, основанного в середине 60-х годов прошлого века. Под православный храм перестроили обычный одноэтажный жилой дом. Во время разрушительного урагана, когда в Каратау сильно пострадали жилые постройки, промышленные сооружения, повалены деревья и столбы, - храм выстоял. Сейчас каратауская церковь Трёх Святителей с ее уникальными иконами является местом паломничества.    Автор: Галина Скрипник

Источник:  http://www.inform.kz/ru/v-zhambylskom-gorode-karatau-plachet-ikona_a2990476

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