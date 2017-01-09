Норвежцам стало известно место погребения святого Олафа

Норвежские археологи сделали интересное открытие. Ими была найдена церковь, в которой погребены мощи святого Олафа —крестителя Норвегии, сообщает Царьград-ТВ.

Уточняется, что археологи из Норвежского института культурного наследия обнаружили в Тронхейме фундамент церкви святого Климента. Здесь был расчищен прямоугольный каменный алтарь. Как уверяют ученые, тот самый, где находятся мощи Олафа.

Это уникальный памятник для истории Норвегии, считает руководитель раскопок Анна Петерсен. По ее словам, «корни национальной идентичности норвежцев во многом восходят к культу святого Олафа и именно здесь ее начало».

Святой Олаф — последний общий святой Западной и Восточной Церквей. Олаф II Харальдссон, после канонизации известный как Олаф святой, правил Норвегией с 1015 по 1028 годы. В 1013 году принял крещение и во время своего правления всячески способствовал распространению христианства в Норвегии.

В России во имя святого Олафа были освящены храмы в Новгороде (где он жил несколько лет) и Старой Ладоге.

В Средневековье весть о чудесах, совершаемых по молитве св. Олафу, распространилась по всему свету. Вскоре в его честь было построено множество храмов везде, где распространялось влияние викингов: от Дублина до Оркнейских островов и Новгорода. В Англии ему было посвящено 40 древних храмов, и праздник его отмечался во всех календарях. В Константинополе был также воздвигнут храм в честь св. Олафа.