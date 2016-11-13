В РПЦЗ надеются, что Трамп положит конец гонениям на христиан в мире

В Русской зарубежной церкви связывают с избранием президентом США Дональда Трампа надежду на прекращение гонений на христиан на Ближнем Востоке и во всем мире, заявил в среду РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган.

По его словам, во время предвыборной кампании в Русской зарубежной церкви продолжали усиленно молиться "о мире на Украине, о гонимых и страждущих за веру Христову в странах Ближнего Востока".

"Я, конечно, не могу говорить за всю Церковь, но думаю, что наша общая надежда в том, что Господь поможет новоизбранному президенту США способствовать миру и добрым отношениям между США и другими странами, воцарению мира в сердцах людей и прекращению тяжких гонений на христиан", — сказал секретарь первоиерарха РПЦЗ.

Судя по результатам выборов, добавил он, "в стране существует разделение, которое необходимо преодолевать диалогом, взаимопониманием, активным хождением в народ и благополучным решением его проблем и нужд". "Если люди будут стараться по мере сил воплощать в своей жизни евангельские заветы, если государственные деятели будут стараться самоотверженно служить своему народу, то это приблизит страну к единству и решению многих проблем", — отметил Ган.

"Однако, мы, как христиане, всегда помним, что полного и совершенного мира и благополучия невозможно достигнуть на нашей падшей земле, их мы найдем только в мире следующем, в Царстве Небесном", — добавил священнослужитель.

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) образовалась после революции за рубежом, где окормляла русскую эмиграцию. С 2007 году вернулась в состав поместной Русской православной церкви, став одной из ее самоуправляемых частей. Епархии РПЦЗ находятся в США, Западной Европе, Канаде, Австралии и Южной Америке.