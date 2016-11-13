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В РПЦЗ надеются, что Трамп положит конец гонениям на христиан в мире

В Русской зарубежной церкви связывают с избранием президентом США Дональда Трампа надежду на прекращение гонений на христиан на Ближнем Востоке и во всем мире, заявил в среду РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган.

По его словам, во время предвыборной кампании в Русской зарубежной церкви продолжали усиленно молиться "о мире на Украине, о гонимых и страждущих за веру Христову в странах Ближнего Востока".

"Я, конечно, не могу говорить за всю Церковь, но думаю, что наша общая надежда в том, что Господь поможет новоизбранному президенту США способствовать миру и добрым отношениям между США и другими странами, воцарению мира в сердцах людей и прекращению тяжких гонений на христиан", — сказал секретарь первоиерарха РПЦЗ.

Судя по результатам выборов, добавил он, "в стране существует разделение, которое необходимо преодолевать диалогом, взаимопониманием, активным хождением в народ и благополучным решением его проблем и нужд". "Если люди будут стараться по мере сил воплощать в своей жизни евангельские заветы, если государственные деятели будут стараться самоотверженно служить своему народу, то это приблизит страну к единству и решению многих проблем", — отметил Ган.

"Однако, мы, как христиане, всегда помним, что полного и совершенного мира и благополучия невозможно достигнуть на нашей падшей земле, их мы найдем только в мире следующем, в Царстве Небесном", — добавил священнослужитель.

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) образовалась после революции за рубежом, где окормляла русскую эмиграцию. С 2007 году вернулась в состав поместной Русской православной церкви, став одной из ее самоуправляемых частей. Епархии РПЦЗ находятся в США, Западной Европе, Канаде, Австралии и Южной Америке.


Трамп, перед тем как принять участие в кампании, получил благословение греческого православного священника.

Дональд Трамп отправился в Кини NH, перед тем как принять участие кампании, и ушел с благословением греческого православного священника. Эммануэль Lemelson, который занимает должность в Греческом колледже Святого Креста богословской школы в Бруклине, штат Массачусетс, высказался на митинге Трампа. Lemelson, который помимо сана священника, занимается бизнесом ( менеджер хедж-фонда), вышел за рамки своей вступительной молитвы. "Нью-Гемпшир имеет мощный девиз," сказал он: " Живи свободным или умри". Непосредственно, переходя к теме Трампа и его отношению к аборту, Lemelson продолжил: "Ну во-первых, нужно жить. Комментарии Дональда, о святости жизни нельзя упускать из виду. Он осудил аборт, котрый неприемлем для понятия брака и института семьи. Произведенный хирургическими или химическими средствами, аборт является изъятием невинной жизни и оскорблением христианской веры". Он сказал, что "убеждения Дональда состоят в гармонии с интересами Церкви." Lemelson также осудил планирование семьи. Он пояснил, что денежно-кредитные отношения продолжают стимулировать аборты, сочетая его деловые и теологические сферы. Lemelson сказал: "управление, если не заземлен в страхе перед Богом, всегда будет реагировать на денежные стимулы ". Затем, обращаясь к квалификации Трампа, Lemelson сказал: " Когда мне было 17 лет, я прочитал "Искусство сделки" (книга Трампа) и это оставило впечатление умного, способного лидера". Он отметил, что блестящие бизнес-лидеры могут осуществить прочные и позитивные изменения в Америке. Соединив приверженности Трампа к святости жизни и его несомненные бизнес качества, Lemelson пришел к выводу о том, что "нельзя упускать из виду законность его кандидатуры."
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