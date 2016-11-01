Авторизация
 

Про Ивана IV Грозного. Очень кратко

 
1) Как известно по результатам вскрытия гробницы, проведенного в 1963 году, он был рыжим широкоплечим богатырем ростом 180 см, а не тощим замухрышкой, каковым его так любят изображать художники. Обилие остеофитов на костях скелета показывает, что, к сожалению, последние годы жизни Иван IV Грозный был практически парализован. Согласно отчетам европейских послов своим правителям — Иван IV Грозный не курил, не употреблял алкоголя, не замечен в любовных похождениях, отличался невероятной работоспособностью.

2) Именно Иван IV Грозный, получив в наследство, по факту, одну лишь Московскую и Новгородскую область — создал из них Россию с ее современными (европейскими) границами и основал как минимум четверть ныне существующих городов. Именно он отменил в России феодализм, юридически уровняв простых крестьян со знатными князьями, именно он ввел всеобщую выборность в местные законодательные и исполнительные органы власти, именно он гарантировал всем слоям населения представительство в высшем законодательно/совещательном органе государства: Земском соборе, и именно он ввел в России всеобщее начальное образование.

3) Иван IV Грозный за свою жизнь не проиграл ни одной войны. Даже «Ливонская война» закончилась разгромом Польши и Швеции, и мирными договорами с оными на условиях «Мир в обмен на возвращение всех захваченных территорий».

4) В 1571 году Иван IV Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославого дворища был построен дворец площадью 14.5 га, а так же проведены масштабные работы по благоустройству города. В Новгород были перевезены казна, царская семья, все госслужбы.
 
Вот здесь стоял дворец. В 1580 году он сгорел, и Иван Грозный переехал в Старицу. Не то быть бы Великому Новгороду столицей России по сей день :)

В 1572 году, когда вся русская армия сражалась с татаро/османской армией под Молодями, а Иван IX Грозный вместе со свитой и личной охраной отправился осаждать Вейсенштейн (крепость, естественно, была взята. В ходе штурма многие бояре из личной свиты царя получили ранения, командир царской охраны Малюта Скуратов погиб) — в этот период царская семья и казна находились исключительно под охраной новгороцев.

Уверенность Ивана IV Грозного в преданности новгородцев с одной стороны и их исключительная верность с другой (никаких данных о волнениях или протестов горожан против царя нет) наглядно доказывают, что о «новгородской резне 1570 года», о которой сообщают западные правозащитные организации, ни царь, ни сами новгородцы в XVI веке ничего не знали.

5) Митрополит Филипп, малоизвестный провинциальный игумен, назначен на свой пост Иваном IV Грозным вопреки сопротивлению церковных иерархов, в момент спора за кафедру митрополита между архиепископом новгородским Пименом и архиепископом казанским Германом, уже успевшим сесть на это место.

Митрополит Филипп являлся верным союзником Ивана IV Грозного и хорошо известен проповедями в осуждение заговорщиков, принявших участие в крамоле Федорова-Челядина.

Свергнут в результате заговора архиепископа Пимена, убит участником заговора приставом Стефаном Кобылиным, получившим за свое преступление пожизненный срок.

Ни о каких разногласиях между Иваном IV Грозным и митрополитом Филиппом, в исторических документах нет ни единого упоминания.

6) Убийство царевича Ивана, о котором сообщают западные правозащитные организации, Иван IV Грозный не мог совершить по медицинским показаниям — царь был парализован.
 
7) Казни многочисленных русских воевод и государственных деятелей, о которых сообщают западные правозащитные организации — таких как князь Михайло Воротынский, епископ Печорский Корнелий, думный боярин Михаил Колычев, магистр фон Фюстенберг, князь Афанасий Вяземский, князь Иван Шишкин, князь Иван Шереметьев, дети князя Владимира Старицкого и еще многие, многие другие бояре и священники — по неведомым причинам проходят для «казненных» незамеченными, ибо по росписям Разрядного приказа после своей смерти жертвы террора продолжали ходить на службу, командовать полками, жениться и выходить замуж, рожать детей. Например, дважды казненный Михайло Воротынский через три года после второй (!) казни исхитрился составить первый в истории устав пограничной службы («Боярский приговор о станичной и сторожевой службе»), а отравленная, удушенная дымом и утопленная в Шексне Мария Старицкая через год после своей казни уезжает в Европу в качестве жены датского принца Магнуса.
 
8) После своей смерти Иван IV Грозный оставил своим наследникам богатую, сытую и обширную державу с мощнейшей в мире армией и полной казной. Во всяком случае в течение 20 лет после его смерти, до самой Смуты, ни одна собака не рискнула начать с Россией новой войны.

В 1585 году в России была построена крепость Воронеж, в 1586 — Ливны. Для обеспечения безопасности водного пути от Казани до Астрахани строились города на Волге — Самара (1586), Царицын (1589), Саратов (1590). В 1592 году был восстановлен город Елец. На Донце в 1596 году был построен город Белгород, южнее в 1600 году был выстроен Царёв-Борисов. В период с 1596 по 1602 годы было построено одно из самых грандиозных архитектурных сооружений допетровской Руси — Смоленская крепостная стена, которую впоследствии стали называть «каменным ожерельем Земли русской».

Сиречь: после смерти Ивана IV Грозного обширное строительство по всей России активно продолжалось — то есть, золота в глубокой царской казне хватало на все текущие расходы и даже на многие излишества!
 

Пожалуй, это и есть тот актуальный минимум, который положено знать про Ивана IV Грозного каждому образованному человеку.

Источник
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Державный ход. Первый Грозный
» Почему царя Иоанна Грозного называют святым?
» Иван Грозный не убивал сына
» Опричнина – спасители отечества или приспешники антихриста?
» Рокировка по-русски
Оставить комментарий
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • Выбор
  • Читаемое
  • Комментируют

Ученые знают точную дату жуткой смерти последнего россиянина или кто будет после нас

  • 12:01
  • 928
  • 0

Американцам выдают ненадежные электронные паспорта

  • 09:57
  • 1 037
  • 0

"екатеринбургские останки" с точностью 99% идентифицированы

  • 20:16
  • 663
  • 0

БЕЗЦЕННЫЕ И МУДРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ СХИАРХИМАНДРИТА ИОАННИКИЯ

  • 19:06
  • 476
  • 0

Обстрел Свято-Иверского монастыря зажигательными снарядами

  • 23:57
  • 711
  • 0

Российская спортсменка попала в беду

  • 15:07
  • 992
  • 0

Слово к соотечественникам

  • 23:53
  • 1 356
  • 0

Верующие скорбят. По дороге на концерт погибла известная православная певица. Осиротело пятеро детей

  • 00:04
  • 1 724
  • 0

Пророчества Пелагеи Рязанской

  • 22:32
  • 16 365
  • 0

Молитва ОТЧЕ НАШ на Арамейском языке времен Иисуса Христа

  • 23:53
  • 13 134
  • 0

Зевота при чтении молитв

  • 11:45
  • 12 343
  • 0

Фильм "Куликовская битва"

  • 13:29
  • 11 686
  • 0

Система налогообложения Российской империи

  • 12:46
  • 10 640
  • 0

1612 год: Совет всея земли

  • 09:43
  • 10 384
  • 0

Климовский крестный ход Пламенные младенцы

  • 21:34
  • 10 122
  • 0

Цветные фотографии Царской Семьи

  • 23:41
  • 9 377
  • 0

Грабитель в «рясе» священник Виктор Кузнецов

  • 13:52
  • 992
  • 2

Умерла наша Даша Муравина

  • 12:46
  • 3 105
  • 2

О подложности соборной клятвы 1613 г. Подлинник соборной клятвы.

  • 02:37
  • 1 180
  • 1

На пороге третьей мировой войны

  • 11:55
  • 2 052
  • 1

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ О СПАСЕНИИ ОТ АНТИХРИСТА

  • 18:48
  • 5 516
  • 1

Из записной книжки

  • 11:52
  • 4 069
  • 1

Сергей Cтавроград - песни о Руси

  • 22:24
  • 55
  • 0

В преддверии антихриста: всем необходимо предостеречься... Архиепископ Аверкий (Таушев)

  • 17:33
  • 557
  • 0
Подписка на новости
Посетители