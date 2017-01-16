Борьба с семьёй

Йохан БЕКМАН, финский публицист, правозащитник, доктор общественно-политических наук, неустанно пишет о том, как идет борьба с традиционной семьей в странах Запада. Семья — это территория, не всегда подвластная либеральному духовному террору, поэтому борьба с ней — непременная часть идеологии либерализма.



«Самое страшное, — пишет он, — это ювенальная юстиция, изъятие детей из семьи БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА. Поскольку социальные службы декларируют, что главной целью их деятельности является благополучие детей, а изолировать несовершеннолетних детей от возможной угрозы следует с максимальной оперативностью, то во многих странах Европы разрешено изымать их у родителей просто так, на основе субъективных оценок сотрудников соцопеки.



Например, в Финляндии в законе о защите детей сказано, что основанием для изъятия ребенка может стать обычная «обеспокоенность сотрудника социальных служб», т.е. его субъективное мнение. Скажем, если родители не работают, это может озаботить социальные службы: ведь неработающие родители не могут должным образом обеспечить детей. Если они работают, это тоже может быть поводом для подозрений: ведь у них нет возможности уделять своим детям достаточно времени.



Ювенальная юстиция — это дамоклов меч. Во многих странах социальные службы имеют право наносить внезапные визиты и в любой момент, без ордера и без решения суда забирать детей. Обычно они приходят с полицейскими. При этом любое противостояние родителей квалифицируется как тяжкое уголовное преступление. Родители не имеют права защищать своих детей.



Недавно финский отец Ян-Эрик КУРХЭЛА выложил в сеть видеоролик об изъятии его детей: полицейские вместе с соцработником пришли в дом и насильно забрали его семилетних сыновей-двойняшек. Когда их забирали, они кричали, что хотят жить дома. Всё это происходило на глазах сестер и братьев, которые при этом остались с родителями.



Страшнейший видеоролик набрал миллионы просмотров на всех континентах и вызвал международный скандал. В итоге финский омбудсмен по делам ребенка Мария Кайса АУЛА была вынуждена подать в отставку. Но вскоре отец получил из прокуратуры извещение о том, что против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — из-за того, что снимал изъятие своих детей на видео и обнародовал эту запись. Во-первых, по мнению соцработницы, видеоролик якобы является насильственным действием против нее, потому что в тот момент она была очень расстроена и не готова стать «звездой Ютуба».



Во-вторых, отец якобы не имел права снимать своих детей в собственном доме, поэтому одно из уголовных дел было возбуждено по статье о распространении личной информации. В «букет» добавили статьи об оскорблении чести и достоинства сотрудников финских соцслужб. Дело еще рассматривается, но отцу реально угрожает тюремный срок. Возбуждение уголовного дела в этом случае — скорее всего, попытка остановить практику массового сопротивления родителей и видеосъемки действий социальных служб.



У вопроса есть и другая сторона. В Финляндии большинство детских домов — частные. За одного ребенка приемные родители или фирмы могут получать по нескольку тысяч евро в месяц. Таким образом, ювенальная юстиция — это огромный бизнес с годовым оборотом в сотни миллионов евро. Дети, изъятые из семей, фактически становятся узниками частных детдомов, и вытащить их оттуда бывает крайне сложно.



Нередко социальные службы принимают решения о запрете общения детей с семьей, и тогда изъятые дети не имеют права звонить родным, писать письма, поддерживать хоть какой-либо контакт. Эта практика часто используется «в интересах ребенка»: если он живет в изъятии до совершеннолетия, он может приносить частным фирмам сотни тысяч евро.



Ситуация сложилась абсурдная! Социальные службы в любой момент могут применить к детям максимальное насилие, вплоть до полной изоляции от общества, — без всякого обоснования, без объяснения причин и приведения доказательств вины родителей. При этом любое действие родителей, направленное на защиту своего ребенка, может интерпретироваться как поведение, которое «вредит здоровью детей».



Бороться против ювенальной юстиции очень сложно. Было несколько случаев, когда работников соцслужб штрафовали, но они все равно продолжают свою деятельность. Ювенальная юстиция — это ГУЛАГ XXI века. Никто точно не знает, сколько детей в Европе попало в сеть «детских лагерей», в каких условиях они живут, сколько вообще существует частных детских приютов. Родители часто вообще не могут понять, почему их дети попали в частные тюрьмы.



Почему же существует такая система? Причин несколько. Во-первых, во власти сейчас доминирует антисемейная идеология, которая определяет нормальную семью «средой, вредной для детей». И потому приняты либеральные законы, которые позволяют изымать детей из семьи без указания причин и без решения суда. Кроме того, есть и экономическая причина. В индустрии ювенальной юстиции ежедневно каждый изъятый ребенок приносит своим опекунам по нескольку сот евро, и отказываться от этого выгодного бизнеса пока никто не готов...



«Свет Православия» №11 2016г.