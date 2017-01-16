Отсекай свой грех

14 января православные христиане отмечают один из великих праздников — Обрезание Господне. Каково его происхождение и в чем смысл? На эти вопросы отвечает священнослужитель Русской Православной Церкви, известный духовный писатель, игумен Никон (ВОРОБЬЕВ) (1894-1963). Проповедь его, сказанна в 1963 году.



«По закону Моисееву, всякий, кто хотел быть членом Богом избранного народа Израильского, должен был подвергнуться особой кровавой операции. В Ветхом Завете это распространялось на все лица мужского пола. На 8-й день после рождения младенца совершалось так называемое обрезание, и знак его оставался на всю жизнь как напоминание, что этот человек — израильтянин.



Однако многое из того, что происходило в Ветхом Завете, указывало на события, которые должны были совершиться в Новом Завете, после пришествия Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Так и обрезание телесное служило знаком духовного обрезания.



В чем же оно состоит? В том, чтобы отсечь, отвергнуть грех, который глубоко проник в душу и тело каждого человека. Это равносильно тому, как будто человек должен отвергнуть самого себя. Он преисполнен всяких страстей, которые въелись в него, как рак, и лишь тяжелая, болезненная операция может спасти жизнь. Так и грех необходимо оперировать, отрезать от себя, чтобы человек остался духовно здоровым и смог войти в Царствие Божие.



Мы должны ежедневно, ежеминутно совершать над собой эту духовную операцию. Вот, например, сел человек за стол. У него разыгрался аппетит, и хотя он уже давно сыт, но продолжает набивать себе желудок и в конце концов уподобл*ется животному. Еще хуже обстоит дело с пьянством, с плотскими, блудными ощущениями и др.



Человек должен осознать эти свои болезни и воздерживаться от них. Но большей частью сам он не может это сделать, ибо давно сделался рабом дьявола, который обязательно присасывается к каждому греху и разжигает человека, касается его нервов, тела и ума, извращает его так, что человек может объесться до такой степени, что будет тяжко страдать.



Еще пример. Вот пришла в голову мысль — в праздник пойти в гости к соседу. Ясно, что там человек обязательно наговорит лишнего, осудит, пересудит, а то и напьется. Если даже в этот день он был в церкви и получил несколько благодати, то пойдя по гостям, всё растеряет и приобретет бесовское состояние.



Поэтому лучше в самом начале отсечь эти греховные помыслы и намерения. В воскресный день старайтесь никуда не ходить, читайте дома Слово Божие, молитесь про себя, поддержите тот духовный настрой, какой вы получили в храме.



Помыслов, которые рассеивают наше внимание, может быть множество. Вот мы вышли из храма, помолились как будто, но идем по улице и смотрим: вот идет такой-то, разглядываем, какой у него нос, какое лицо, а то и в чужие окна заглянем. И так, пока дойдем до дома, тысячу грехов сделаем.



А зависть, а ложь, а обман, а тщеславие? Сколько всего плохого прицепилось к человеку и сделалось как бы его частью! И лишь с большой болью, с большим трудом, с молитвой «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй, помоги мне» можно это отсечь от себя. Вот почему Евангелие часто говорит: Царствие Божие силою, усилием, напряжением берется.



Человек все время, от юности до смерти, должен находиться во внимании и не давать воли ни глазам, ни ушам, ни особенно языку, никаким влечениям, не позволять себе никаких мечтаний, а все дурное отвергать. Чтобы помочь человеку выкинуть из себя всякую мерзость, Господь посылает помощь в виде невольной скорби. Например, не может человек побороть чревоугодие, пьянство или блудодеяние, — Господь посылает болезнь. Гордится, тщеславится — Господь унизит его пред всеми так, что в глазах людей он сделается последним человеком. Если христианин крепко привязан ко всему земному и все силы, все желания и мечты направляет к тому, как бы любыми средствами приобрести земное благополучие (правдою или неправдою, воровством или обманом), то Господь возьмет и отнимет всё, что он имеет.



Так к нашим трудам в нашей борьбе с грехом посылает Господь нам еще и невольные скорби, как помощь в этой борьбе. Из этой постоянной борьбы с грехом и невольных скорбей и складывается крест для каждого христианина. Если христианин действительно понимает свое назначение и значение скорбей, то он безропотно понесет свой крест. А если не понимает, начинает роптать и судить Самого Господа («За что мне такие болезни? Разве я хуже других?»), то останется вне Царствия Божия.



В Евангелии, вы видите, Господь постоянно говорит о том, чтобы мы бодрствовали, следили за собой, несли свой крест борьбы с грехом и терпения скорбей. Если Сам Господь ради нас был распят на кресте и за нас пострадал, то и мы, христиане, должны же свой маленький крест понести для очищения себя, чтобы сделаться достойными войти в общение с Господом, сделаться истинными детьми Божиими.



Но для этого нужно много потрудиться, нужно возлюбить Господа, благодарить и умолять Его, чтобы Он помог нам провести жизнь по-христиански, по-христиански умереть и унаследовать Царствие Божие, где все просветятся как солнце, неизреченной радостью Божественного Света.