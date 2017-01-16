Верующих пенсионеров Севастополя лишают выплат без ИНН

Верующие люди лишены своих основных конституционных прав, и прежде всего, права на жизнь. На протяжении двух лет после присоединения Крыма к России пенсионеры получали пенсию. И вот в марте 2016 года Пенсионный Фонд абсолютно незаконно решил лишить пенсионеров пенсии.



Были выбраны самые активные антиглобалисты (около 40 человек), которые на Украине одни из первых стали на борьбу против ИНН. Добились печати в паспорте, которая позволяла им жить и платить налоги без ИНН по своему паспорту. Поэтому чиновники выбрали самых активных: «ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Матф. 26:31).



Вот уже более девяти месяцев 2016 года эти севастопольские пенсионеры лишены средств к существованию. Обращения в государственные органы власти: к губернатору г. Севастополя, в правительство г. Севастополя, в прокуратуру и иные правоохранительные органы г. Севастополя, к уполномоченному по правам человека Павлу Буцай, к сенатору и члену Совета Федерации Тимофеевой О.Л., к благочинному о. Сергию Халюте, а также практически ко всем депутатам не дали никаких результатов.



Обращались за материальной помощью в «Красный Крест», который не отказал и выделил крупу для лишенных пенсий граждан. Но на сегодняшний день крупа закончилась, и помощи ждать неоткуда. На данный момент Пенсионный Фонд продолжает саботировать действие Конституции РФ на территории г. Севастополя. И отказывается выдавать пенсию пенсионерам, по своим религиозным убеждениям не взявших паспорт РФ и живущих по внутреннему паспорту Украины с крымской пропиской на 18 марта 2014 года. Согласно статье 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым эти паспорта подтверждают гражданство Российской Федерации.



Кроме лишения граждан законных пенсий, Почте России в городе Севастополе дано указание не выдавать данным гражданам денежные переводы, посылки, письма, и другую почтовую корреспонденцию, если у пенсионера паспорт Украины с постоянной регистрацией в городе Севастополе, а если в паспорте стоит регистрация на территории Украины, то разрешают все выдавать!



Таким образом, от пенсионеров, признанных гражданами Российской Федерации, но не получивших российские паспорта по религиозным убеждениям, требуют получить вид на жительство, то есть фактически отказаться от гражданства России. Вдумайтесь как это абсурдно звучит «Взять гражданину Российской Федерации вид на жительство в России».



Их поставили перед выбором либо отказаться от Родины и от Христа, либо принять «паспорт» с графой «личный код», противоречащий их религиозным убеждениям.



Пока севастопольцы стоят твердо. Не предают ни свою Родину, ни Христа даже до смерти. Так в октябре 2016 года ушла из земной жизни православная христианка Маджари Ирина Валерьевна из-за действий Управления Пенсионного Фонда по г. Севастополю, который не выплачивал умершей пенсию в течении восьми месяцев по тем же причинам, что и другим пенсионерам не взявших неутвержденный до сих пор правительством РФ паспорт гажданина РФ (см.: http://ruinformer.com/page/sevastopol-religioznye-ubezhdenija-ili-pensija).



Маджари Ирина Валерьевна, дозвонившись на горячую линию Президента РФ В.В.Путина – гаранта Конституции РФ, фактически заставила Пенсионный Фонд напрямую выполнять нормы Конституции РФ и выплачивать ей пенсию по паспорту Украины и Свидетельству о тождественности, но увы, Пенсионный Фонд своими действиями подорвал здоровье гражданки, и она в течение некоторого времени скончалась.



Почти в угасающем состоянии жизни следующие пенсионеры:



ВОВК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,

299044, РФ, г. Севастополь, ул. Демьяна Бедного, д. 25.



Война Галина Яковлевна

299007, РФ, г. Севастополь, ул. Н. Музыки д. 38 кв. 92,



Задорожная Надежда Семёновна

299007, РФ, г. Севастополь, ул. Н. Музыки д. 43, кв. 7, к. 1.2.,



КАШИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

299055, г. Севастополь, ул. Генерала Лебедя, д. 51, кв. 10.



Кондрашова Любовь Васильевна

299029, РФ, Севастополь, Пр-т Генерала Острякова, д. 80 кв. 31,



Косарев Владимир Николаевич

299813, РФ, г. Севастополь, ул. Качинская, д. 36, кв. 7,



кузнецова татьяна дмитриевна



299006, РФ, г. Севастополь, ул. Маринеско, д. 19-А, кв. 27.



Немировская Ирина Маратовна

299057, РФ, г. Севастополь, пр. Окт. Революции, д. 33, кв. 48.



Перцева Алла Валерьевна

299011, г. Севастополь, улица Луначарского, дом 23 кв. 32



Самохина Антонина Петровна

299055, РФ,. г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 159 кв. 87



Эм Антонина Антоновна

299029, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 107 кв. 48,



А Пенсионный Фонд все не унимается. С января 2017 года своих пенсий будут лишены ещё 500 человек в городе Севастополе. С 01 февраля более 3000 пенсионеров Крыма.





Поэтому братья и сестры поможем всем миром крымчанам и севастопольцам!



Примерный текст телеграммы или письма:



Губернатору Севастополя

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д.2

ГУ УПФР в г. Севастополе (межрайонное)

299008, РФ, г. Севастополь, ул. Пожарова, 5

ЗАЯВЛЕНИЕ

Требую прекратить дискриминацию православных пенсионеров Крыма и Севастополя отказавшихся по своим православным религиозным убеждениям от получения паспорта гражданина РФ.

Требую прекратить устраивать пытки над гражданами России, которые являются таковыми по статье 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым.

Требую прекращения саботирования прямого действия Конституции РФ на территории Республики Крым и города Севастополя.

Требую выплатить им задолженность по пенсии и выплачивать православным пенсионерам пенсию согласно ст. 15, 18, 28, 29, 39 Конституции РФ.

Губернатору Севастополя исполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму от 19.12.2016 года и «- принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем ущемлениям прав человека в отношении жителей полуострова Крым;».



Приблизительная стоимость одной телеграммы 350 руб.



р. Б. Мартирий, адвокат

