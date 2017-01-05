НОВЫЕ ИНКВИЗИТОРЫ, ИЛИ «ПЯТАЯ КОЛОННА» В РПЦ



Недавно мне в руки попал довольно любопытный документ, а именно приходская газета храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла «Петропавловский листок» под № 6 от сентября 2015 года, издаваемая по благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Газета сама по себе сделана добротно, но один материал неприятно резанул меня. Называется он «Недушеполезное чтение». Это даже не статья, а перечень книг, которые, как следует из краткого анонса, «читать вредно и даже опасно для духовного и физического здоровья». Далее следует список, озаглавленный «Псевдоправославная литература».

Я согласен с тем, что большая часть полиграфической продукции так называемого православного содержания не имеет к Православию никакого отношения и желательно эти книги не читать. Но, выплёскивая грязную воду из корыта, нельзя вместе с ней выплёскивать и младенца. Кто дал право автору приведённого списка без критического анализа и без доказательств указывать людям, что можно, а что нельзя читать? Кто этот автор? Почему не обозначил свою фамилию и должность? В данной газете вообще не подписан ни один материал. Христианская скромность? Чушь! Даже святые отцы подписывали свои произведения. Ведь подпись всегда означала принятие на себя ответственности за сказанное, написанное или сделанное.

Кто-то возразит: мол, газета приходская и выпускается только для прихожан данного храма, а это их мнение. Но коли газета попала в руки мне, живущему за сотни вёрст от места её издания, значит, может попасть и к другим. Так что будьте добры выслушать и моё мнение.

Господин составитель «чёрного списка», не знаю, кто вы, священник или мирянин, не знаю также, имеете ли вы специальное образование, а значит, право давать оценку определённым произведениям, но я, как дипломированный эксперт в области теологии (Свято-Тихоновский университет), хочу сказать вам, что из корыта с грязной водой действительно псевдохристианской литературы вы выплеснули не просто младенца, но Младенца Христа. Вы включили в список «запрещённых» книг и такие, которые читать не только можно, но и необходимо каждому православному человеку, чтобы быть православным, а не обрядоверцем.

Не буду оспаривать ваше утверждение, что «в церковных лавках, как правило, представлена литература, одобренная Издательским советом РПЦ, и таким книгам можно доверять». Наверное, можно. Хотя духовной и художественной графомании немало печатается и под грифом Издательского совета. Но я также знаю, что есть много талантливых авторов среди священников и мирян, которым сегодня ни при каких условиях не пройти сквозь фильтр Издательского совета – всё дело в идеологических разногласиях. Хотя при Патриархе Алексии II достаточно было получить благословение любого правящего архиерея, чтобы книга могла распространяться во всех храмах России.

А что сейчас? Создаётся новая инквизиция по примеру средневековой католической церкви? А приходская газета – пробный шар?

Давайте посмотрим на сам «чёрный список» и остановимся на некоторых произведениях, попавших в раздел «псевдохристианских». Оговорюсь ещё раз: я согласен с автором списка по поводу доброй половины обозначенной им литературы. Но отрицать другую половину – это всё равно, что отрицать дух Православия в лоне Русской Православной Церкви.

Вот, скажем, книга «Россия перед вторым пришествием», составитель Сергей Фомин. Сборник пророчеств и предсказаний наших святых, старцев, подвижников и мыслителей о духовном возрождении России. Но кому-то, видимо, претит сама мысль о том, что наша Родина поднимется с колен и, ведомая грядущим Православным Царём, станет Святой Русью. Интересно, к какой национальности принадлежит составитель «чёрного списка»? Ведь всякому истинно русскому человеку идеи, заложенные в книге «Россия перед вторым пришествием», согревают сердце и вдохновляют на веру живую, действенную.

Или вот под запрет попадают книги Татьяны Гроян «Царский архиерей» и «Мученик за Христа и за Царя. Человек Божий Григорий. Молитвенник за Святую Русь и Ея Пресветлого Отрока». Для тех, кто не знает: Татьяна Гроян долгие годы была келейницей старца Николая Гурьянова. В своих книгах она рассказывает о нём, передает его слова, размышления, предсказания о судьбе России. Всем известно, что старец был горячим почитателем Царя Николая II, и именно как Царя-искупителя. И к Царскому Другу, Григорию Распутину, он относился как к пророку и святому. Среди большинства простых верующих авторитет Николая Гурьянова непререкаем. В сердце народном он уже давно канонизирован. И я хотел бы посмотреть в глаза тому цензору, который дерзнёт рецензировать, а тем более оспаривать слова праведника, донесённые до нас в книгах Татьяны Гроян.

Хотя здесь прослеживается чёткая тенденция: автор «чёрного списка», видимо, люто ненавидит не только Святую Русь, но и последнего Русского Царя, ведь им отвергается вся (цитирую) «литература и фильмы, в которых Святой мученик Император Николай II называется Искупителем и содержится призыв к совершению общего чина покаяния в грехе цареубийства».

Ну, слово «Святой» здесь использовано по вынужденной необходимости, ведь нельзя же откровенно не признавать святость прославленного Церковью человека. Что касается всенародного покаяния, то к нему призывали Патриарх Алексий II и некоторые авторитетные архиереи, а также тысячи иереев. Призывают и сейчас. А ведь они – такие же полноправные священнослужители РПЦ, как и те, кто не признаёт искупительного подвига Царя Николая II. И, кстати, они призывают покаяться не в грехе цареубийства, а в грехе цареотступничества, то есть в предательстве Помазанника Божьего. Не нужно передёргивать.

Но давайте напомним тем священнослужителям и мирянам, которые забыли, а скорее всего, и не знали Догмат о боговоплощении, в чем же его сущность. Они-то утверждают, что только Бог может быть искупителем, но никак не человек. Ересь! Вопиющая ересь! Тот, кто так считает, клевещет на Бога.

Бог – Спаситель! Искупление же всегда сопряжено с жертвой. А жертва без страдания невозможна. И утверждение, что Бог был принесён в жертву, страдал и умер, недопустимо, ибо Он – существо бесстрастное, то есть недоступное страданию, и сущее, то есть не подвластное смерти. Отсюда следует, что только человек может стать искупительной жертвой. А для искупления первородного греха, которым всё человечество поработилось смерти, нужен был человек, не подверженный этому греху. Такового не было и не могло быть на Земле, ибо через Адама и Еву первородный грех вошел в каждого их потомка, то есть во все человечество во всех поколениях. И тогда сам Бог принимает на себя человеческую природу и является в среде земнородных Иисусом Христом, Сыном Человеческим, оставаясь при этом Богом. Иисус Христос и стал тем единственным Человеком на планете, который мог быть принесён в искупительную жертву, ибо не было на Нём смертельной печати первородного греха. Он был чист перед Богом-Троицей, так как, будучи одновременно Сыном Божиим, не мог нарушить Заповеди Отца, потому что не мог предать Самого Себя.

По учению Церкви, заключенному в Догмате о боговоплощении, на Голгофе в искупительную жертву была принесена человеческая природа Христа, которая страдала и умерла на Кресте. Божественная же природа Его не могла страдать и не могла умереть. Решение о принесении Жертвы принималось Троицей, и Троица же приняла Эту Жертву. Если бы искупление человечества могло совершиться без человеческой Жертвы, незачем было бы Богу вочеловечиваться.

Из вышесказанного можно сделать один вывод: Царь Николай II, умерший за свой народ, стал искупительной жертвой за грех цареотступничества своего народа – он единственный не предавал Царя, то есть самого себя. Тот, кто пытается запретить верующим людям читать книги об искупительном подвиге Царя Николая II, косвенно участвует в распространении страшной ереси, направленной против Догмата о боговоплощении, и, значит, сам является еретиком.

Далее в «чёрный список» внесена «литература, в которой содержится призыв к канонизации царя Ивана Грозного и Г. Распутина». Но из этой глубоко исторической литературы мы узнаём, что Царь Иоанн Грозный боролся с носителями ереси жидовствующих и с боярами, олигархами того времени, которые, как нынешние олигархи, рвали на куски Россию. Они-то его и отравили (есть тому научные доказательства). А Григорий Распутин противостоял масонам, от рук которых и принял мученическую кончину. Теперь понятно, чьи потомки пытаются скрыть от народа правду об этих двух великих радетелях о Земле Русской и о Церкви Православной?

Объём статьи не позволяет пройтись по всему списку. Приведу здесь названия только нескольких книг, попавших «под запрет», но имеющих большой авторитет в среде верующих людей: «Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Н.Д. Жевахова». Все книги о жизни иеросхимонаха Сампсона (Сиверса). «Основы искусства святости» епископа Варнавы (Беляева). Статьи и выступления иеросхимонаха Рафаила (Берестова). «Но избави нас от лукавого» В.П. Филимонова. «Блюдите убо, како опасно ходите» архимандрита Петра (Кучера). И ещё ряд нужных и полезных книг внесли в свой «чёрный список» новоявленные инквизиторы, пока ещё тайные.

В связи с этим стоит ещё раз обратить внимание на тот факт, что под данным провокационным документом не стоит ничьих подписей, но на заглавной странице «Петропавловского листка» обозначено: «По благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина». Стало быть, вся ответственность возложена на него. Но наши архипастыри подчинены Патриарху Кириллу, а он является предстоятелем Русской Православной Церкви, то есть олицетворением её мысли, дела и совести. Тем самым составитель (или составители) списка, не подписавшись под ним, подчеркнули, что это мнение всей Церкви. Но это отнюдь не так! Господа, не подставляйте Матерь-Церковь, не клевещите на неё! Интересно, что думает по этому поводу давший своё благословение архиерей?

Православный христианин может знать всё, но при этом должен верить только Иисусу Христу и поклоняться Святой Троице. Свободомыслие для «ходящего пред Богом» не исключает, а только укрепляет его любовь ко Творцу. Господу не нужны безмозглые овцы. Мы знаем, к какому результату привела инквизиция католическую церковь: сотни миллионов христиан превратились в обычное стадо и теперь готовы слепо подчиняться любой безумной выходке своего папы, даже если он заставляет их просить прощения у евреев за то, что тех когда-то обвинили в распятии Христа.

«Пятая колонна» тихой сапой проникает в лоно Русской Православной Церкви. Под видом благочестивой ревности о чистоте веры они хотят превратить нас в бессловесных скотов, чтобы, подавляя нашу волю и манипулируя нашим сознанием, своротить нас с Божественного пути и повести своим. Куда? Известно. Да не будет так!



Игорь ГРЕВЦЕВ