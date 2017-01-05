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В Покровском освятили часовенный столп в память о Распутине

Место для установки столпа выбрано неслучайно. По словам Марины Смирновой, именно здесь Григорий Распутин был ранен во время одного из покушений на него. Также напротив его дома останавливалась семья последнего российского императора Николая II, когда ее везли на расстрел.

 

На церемонию открытия памятного знака приехали монахи с острова Валаам, представители Екатеринбургской и Московской епархий, журналисты, режиссеры, гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

 

Для покровского музея 17 декабря 2016 года стало знаменательной датой не только благодаря открытию часовенного столпа и визиту высоких гостей.

 

В этот день основатели музея представили икону, подаренную им накануне столетия со дня убийства Распутина известным тюменским коллекционером.

 

Икона написана в двадцатых годах прошлого века монахами Свято-Троицкого монастыря в Рязани. На ней выведено на старославянском языке: «Святой мученик Григорий Распутин». Подлинность иконы подтверждена экспертизой.

  

Вокруг имени Григория Распутина всегда было много споров и разговоров, не утихающих и сегодня. При этом зачастую не самых приятных. Многие до сих пор отрицают в нем человека воцерковленного. Хранительница музея Марина Смирнова уже три десятка лет собирает по крупицам информацию об этой неоднозначной исторической личности.

 

Факты и документы, которые ей удалось найти, развенчивают многие мифы о Распутине. Именно к фактам призывает обращаться исследовательница, формируя мнение об известном на весь мир покровчанине. Тем более что собранная Смирновыми информация сегодня доступна широкому кругу исследователей.


 






 




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