На Урале представили икону с изображением Распутина

Написанную в 1920-х гг. икону с изображением Григория Распутина представили Тюменской области. Об этом сообщила сегодня корр. ТАСС хранительница дома-музея Марина Смирнова. Представление картины прошло в доме-музее в селе Покровское.

Написанную в 1920-х гг. икону с изображением Григория Распутина представили Тюменской области. О Распутине Григорий Распутин родился в семье ямщика в январе 1869 года в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии (территория современной Тюменской области).Личность Распутина, столетие со времени его убийства вызвали большой интерес СМИ, историков, духовенства. Икона подарена семье Смирновых известным в Тюмени коллекционером, которому предложили купить ее накануне столетия убийства.

Часовенный столп в память о Григории Распутине (1869-1916) установили на месте его дома-усадьбы в селе Покровское Тюменской области. «Часовенный столп, посвященный 100-летию со дня гибели Григория Распутина, установлен на месте его дома-усадьбы в селе Покровское.

Картину написали в 1920-х годах монахи Рязанского Свято-Троицкий монастыря, передает ТАСС.Икону представили в доме-музее в селе Покровское Тюменской области. «Фондовая коллекция музея постоянно пополняется, коллекционер передал нам еще один эксклюзивный предмет — икону, написанную в начале 1920-х гг. монахами Рязанского Свято-Троицкого монастыря, на которой Распутин изображен в полный рост.

Ростовую икону с изображением Григория Распутина передал коллекционер в музей Григория Распутина в Тюменской области. Икона изготовлена в Рязани в начале 1920-х гг. монахами Свято-Троицкого монастыря.