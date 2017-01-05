Авторизация
 

На Урале представили икону с изображением Распутина

 

Написанную в 1920-х гг. икону с изображением Григория Распутина представили Тюменской области. Об этом сообщила сегодня корр. ТАСС хранительница дома-музея Марина Смирнова. Представление картины прошло в доме-музее в селе Покровское.

Написанную в 1920-х гг. икону с изображением Григория Распутина представили Тюменской области. О Распутине Григорий Распутин родился в семье ямщика в январе 1869 года в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии (территория современной Тюменской области).
Личность Распутина, столетие со времени его убийства вызвали большой интерес СМИ, историков, духовенства. Икона подарена семье Смирновых известным в Тюмени коллекционером, которому предложили купить ее накануне столетия убийства.

Часовенный столп в память о Григории Распутине (1869-1916) установили на месте его дома-усадьбы в селе Покровское Тюменской области. «Часовенный столп, посвященный 100-летию со дня гибели Григория Распутина, установлен на месте его дома-усадьбы в селе Покровское.

Картину написали в 1920-х годах монахи Рязанского Свято-Троицкий монастыря, передает ТАСС.Икону представили в доме-музее в селе Покровское Тюменской области. «Фондовая коллекция музея постоянно пополняется, коллекционер передал нам еще один эксклюзивный предмет — икону, написанную в начале 1920-х гг. монахами Рязанского Свято-Троицкого монастыря, на которой Распутин изображен в полный рост.

Ростовую икону с изображением Григория Распутина передал коллекционер в музей Григория Распутина в Тюменской области. Икона изготовлена в Рязани в начале 1920-х гг. монахами Свято-Троицкого монастыря.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Покровском освятили часовенный столп в память о Распутине
» В музее Распутина под Тюменью установили часовенный столп
» Простые люди о Григории Распутине-Новом.
» Памяти Распутина Г.Е.
» Клевету и грязь, вылитые на Распутина, использовали, чтобы очернить святость жизни Царской Семьи
Оставить комментарий
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • Выбор
  • Читаемое
  • Комментируют

Дело Диомида: детали, домыслы, догадки

  • 19:50
  • 1 586
  • 0

Задача и цели масонства. Конечный идеал масонства

  • 12:46
  • 1 464
  • 0

Молитвенный призыв

  • 12:40
  • 1 504
  • 0

FEMEN ПРОТИВ PUSSY

  • 11:04
  • 634
  • 0

Госдума внесла изменения в закон об авторском праве

  • 14:15
  • 1 563
  • 0

Молдавскую спецслужбу возглавит румыноунионист и масон

  • 10:47
  • 732
  • 0

Крымский безпредел. Убираем мешающих делить лакомый кусок земли.

  • 08:10
  • 1 502
  • 0

Полки царской армии.

  • 22:52
  • 1 890
  • 0

Пророчества Пелагеи Рязанской

  • 22:32
  • 16 733
  • 0

Молитва ОТЧЕ НАШ на Арамейском языке времен Иисуса Христа

  • 23:53
  • 13 604
  • 0

Зевота при чтении молитв

  • 11:45
  • 12 697
  • 0

Фильм "Куликовская битва"

  • 13:29
  • 11 971
  • 0

Система налогообложения Российской империи

  • 12:46
  • 10 945
  • 0

1612 год: Совет всея земли

  • 09:43
  • 10 610
  • 0

Климовский крестный ход Пламенные младенцы

  • 21:34
  • 10 321
  • 0

Цветные фотографии Царской Семьи

  • 23:41
  • 9 445
  • 0

Грабитель в «рясе» священник Виктор Кузнецов

  • 13:52
  • 1 102
  • 2

Умерла наша Даша Муравина

  • 12:46
  • 3 149
  • 2

О подложности соборной клятвы 1613 г. Подлинник соборной клятвы.

  • 02:37
  • 1 227
  • 1

На пороге третьей мировой войны

  • 11:55
  • 2 101
  • 1

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ О СПАСЕНИИ ОТ АНТИХРИСТА

  • 18:48
  • 5 615
  • 1

Из записной книжки

  • 11:52
  • 4 139
  • 1

НОВЫЕ ИНКВИЗИТОРЫ, ИЛИ «ПЯТАЯ КОЛОННА» В РПЦ

  • 20:11
  • 26
  • 0

В небольшой келлии молитвенная, глубокая тишина.

  • 20:03
  • 15
  • 0
Подписка на новости
Посетители