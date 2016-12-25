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Памяти пассажиров разбившегося Ту-154

  Трагедия произошла в районе Сочи ранним утром 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны Ту-154 с 92 пассажирами на борту – военнослужащими, журналистами и артистами – разбился через несколько минут после взлета. Воздушное судно направлялось в Сирию, где артисты должны были дать концерт. Обломки Ту-154 были найдены в Черном море. По данным Минобороны на 15:00, из воды водолазы достали тела 10 пассажиров. По одной из версий, самолет мог разбиться из-за технической неисправности. Сейчас в обстоятельствах и причинах крушения разбирается Следственный комитет. 26 декабря в России объявлен днем траура.
   На борту самолета были и наши земляки - Лилия Пырьева, которая окончила народное отделение Воронежского хореографического училища в 2016 году. После окончания училища Лилия Пырьева работала в Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Девушка была счастлива попасть в этот ансамбль.                                                                                                        На фото: Лилия Пырьева

   Также на борту находился Евгений Булочников, который родился в Волгограде в 1987 году. В 2001 году поступил в Воронежское музыкальное училище имени Ростроповичей. В 2005 году стал солистом Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. С 2007 года работал в Воронежском театре оперы и балета. С 2008 года выступал в составе Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Награжден медалью «Памяти генерал-майора Александра Александрова» за вклад в развитие военной музыки.
   
                                                                                                              На фото: Евгений Булочников

   Выяснилось, что в крушении самолёта, который отправлялся в Сирию, был и член экипажа из Воронежа.
  Старший лейтенант Виктор Сушков выполнял в рейсе функции бортмеханика. Виктор окончил воронежскую школу № 77, но в последнее время жил из-за службы в Москве. Там у него была девушка, на которой он планировал в ближайшее время жениться. Приятели Виктора, которые знают его с детства, говорят, что он очень улыбчивый и добрый человек.
                                                                                                                     На фото: Виктор Сушков

 Полный список погибших в авиакатастрофе можно увидеть здесь: http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12106925@egNews
   Приводим фрагменты из выступления артистов, которые навсегда останутся в наших сердцах. Трагизм ситуации в том, что, по многочисленным признаниям ветеранов коллектива, на этом рейсе летела в основном молодая часть хора. Господь забрал к Себе лучших из нас...



Приносим соболезнования всем родственникам погибших в авиакатастрофе.
Группа ансамбля ВК: https://vk.com/redarmychorus

+++ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ +++
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