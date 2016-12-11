Когда вы думаете о каком-то человеке, то между вами и ним образуется энергоинформационный канал. Если вы думаете или говорите о ком-то плохо, то создаете поле вибраций негатива, которое на подсознательном уровне может нанести вред тому человеку, а уж для себя так точно запускаете программу саморазрушения, самоуничтожения.Библия учит:Злословие и зломыслие находятся в одной связке с осуждением. Каждый может иметь свое мнение и суждение о каком-то человеке. Это его право. Но и тот человек имеет право быть таким, каков он есть.Осуждение – это производная от гордыни, эгоизма. Осуждение всегда направлено сверху вниз, т.е. вы поставили себя выше другого. По какому праву? Вы хотите, чтобы он стал лучше? Намерение хорошее, а способ его выражения – нет. Чем выше взлетите в своем самомнении, тем больнее будет падать. Особенно, если вы человек нравственный, совестливый. Вы поступаете вопреки своей высокодуховной программе, разрушаете ее, а осколки больно ранят душу. Как с этим жить дальше? Теперь осуждать уже себя? Вот он – эффект бумеранга.Одни люди осуждают наркоманов и преступников, другие – гомосексуалистов, третьи – целые народы и государства. В бывшем Советском Союзе нас учили осуждать «загнивающий капитализм» - и где теперь мы со своей экономикой?!Любая мысль работает на нас. Только позитивная – окрыляет, а негативная – обесточивает. Осуждение на подсознательном уровне действует медленно, но верно, создавая неизлечимые заболевания – онкологию, алкоголизм, наркоманию.Перестаньте осуждать людей, ведущих неправедный образ жизни: во-первых, вы не знаете первопричин их поведения, во-вторых, для этого существуют соответствующие органы в государстве.Деление людей на плохих и хороших происходит только в нашем представлении:И так - до бесконечности.Если вам что-то дано, то другому дано иное – кому-то ум, кому-то красота или доброта. Пользуйтесь этим во благо другим и в удовольствие себе.Мы на время приходим в этот мир, который построен по законам Вселенной. У каждого есть свое предназначение. Осуждая роль, исполняемую другим, не таким, человеком, мы выступаем против задумов Вселенной. За это и получаем неудачи, поражения, болезни как способ заблокировать создаваемую нами программу разрушения.Не пытайтесь изменить весь мир. Поработайте лучше над своим собственным: своими мыслями и чувствами. Поймите, что Вселенная гармонична и справедлива. Справедливости и гармонии нет в вашей душе, если вы проявляете агрессию в форме осуждения, критики. Разберитесь с истинными причинами: что вас беспокоит в вашем мире, что мешает вам наслаждаться вашей собственной жизнью.К примеру, три друга детства во взрослой жизни столкнулись с одной и той же проблемой – бедностью. Один урезал свои расходы, ограничил свои потребности, затаил озлобленность на всех и вся и культивирует жалость к себе и обиду на несправедливость жизни. Другой так же урезал расходы, но потребности удовлетворял за счет самообслуживания (пошив модной одежды, изготовление мебели, евроремонт) и взаимопомощи («толока» при постройке дома, посадке и уборке урожая, заготовке домашней консервации); положительные эмоции получал от общения с природой, новыми друзьями. Третий не справился с испытанием и нашел отраду в наркотическом дурмане. Каждый сделал свой выбор, создал собственный мир. У кого на что хватило сил и фантазии. Каждый несет свой крест и служит примером для других – для одних положительным, для других отрицательным. Все мы учимся на ошибках, своих и чужих.Человек может быть для меня ненадежным партнером по бизнесу и в то же самое время прекрасным тренером в процессе моего самоусовершенствования:- его неорганизованность развивает мою внимательность к деталям;- его необязательность стимулирует мою требовательность;- его недобросовестность ужесточает мой контроль;- его предательство учит меня лучше разбираться в людях.Я ему все прощу, но обязательно прощусь. Прощу за то, что помог мне стать самодостаточным, усилил мою внутреннюю службу безопасности. А распрощаюсь, потому что здравый смысл и инстинкт самосохранения не позволяют бесконечно долго греть на своей груди змею. При таких партнерах никакой конкурент не страшен!Но мстить ему не буду. Ибо сказано: «Мне – мщение, и Аз воздам». А в народе говорят: «Бог тебе судья». И мы теперь это понимаем так: создавая своей деятельностью поле с вибрациями необязательности и обмана, человек притягивает к себе подобных жуликов и аферистов. Кто кого «кинет» - уже не наша сказка. А для нового легковерного, возможно, тоже станет тренером, а может… Кто знает? Пути Господни неисповедимы. Вселенная справедлива и гармонична