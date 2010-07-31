Кто такой Ленин?

Ни разу не работавший юрист, журналист маргинальных газеток с ничтожным с тиражом, образование незаконченное высшее, брат террориста, эмигрант, предпочитавший не жить в России, писатель, книги которого наполовину состоят из восхваления немецких писателей Маркса и Энгельса и наполовину из ругани с подельниками, морально неустойчивый сифилитик, жив ший с двумя женщинами.
Россией он правил около 6 лет — с конца 1917 по начало 1924 года. За годы его правления сильная европейская страна с одним из самых высоких темпов роста превратилась в нищую, разрушенную полупустыню, в которой люди мерли от тифа, массово голодали и занимались людоедством, судебная система была заменена на ЧК — систему массовых расстрелов, государство занялось грабежом, страна закрылась в самоизоляцию и объявила своей целью мировую революцию — захват всего человечества.
Перечислим ключевые деяния подсудимого.
1905 — 1917 г. Организовывал и вдохновлял террористов. Был вдохновителем и организатором убийств сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, терактов с применением взрывчатки, грабежей и разбоев.
1917 г. Приехал через враждебную Германию в воюющую с ней Россию. На немецкие деньги (с ними идет война!) организовал первую в мире цветную революцию (красную).
1918 г. Совершил невиданное в истории предательство, капитулировав перед Германией и отдав ей в вечную собственность такие государства как Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Причем без всякой военной необходимости. Предал также союзников, продолжавших биться с агрессором.
1918 г. Отдал приказ о расстреле предыдущего руководителя вместе с семьей, включая несовершеннолетних детей.
1918 г. Начал массовую резню населения — «красный террор», организовывал расстрелы и концлагеря, целенаправленно привел страну к гражданской войне, в которой она была разрушена до основания, погибло более 10 миллионов человек, элита страны сбежала.
1918 г. Ввел военный коммунизм. Конфисковал все вклады граждан. Организовал грабеж крестьян. Отнял квартиры и дома у владельцев. Отнял банки, страховые общества, фабрики и заводы у акционеров, мельницы, мастерские у мелких предпринимателей.
1920 г. Уничтожал тамбовских крестьян войсками (100 000 солдат), артиллерией и авиацией, химическим оружием.
1921-1922 г. В результате организованной Лениным продразверстки от голода умерло 5 млн. человек.
1921 г. Превратив страну в руины, попытался ее восстановить, трусливым отказом от своих же коммунистических идей. Ввел НЭП, вернувший людям куцее право на мелкое предпринимательство, что, тем не менее, спасло страну от вымирания.
1922 г. Ограбил церкви, верующих всех конфессий, организовал массовые репрессии священников.
1922 г. Учредил СССР — империю, нарезанную на части по национальному признаку, заложив мину раздоров на века вперед.
1923 г. Продолжил создание Государства Всемогущих Чиновников работая с документами.
1924 г. Умер от сифилиса, оставив у власти бандитов, продолживших уничтожение русских людей и людей других национальностей.
Все. Больше он ничего не сделал в своей жизни, если коротко. Только подлости, мерзости, гадости — убийства, грабежи, расстрелы, предательство, разрушение, уничтожение, истребление. Ничего кроме. Судьба человека. Роль личности в истории.
Казалось бы, это исчадие ада должно быть проклято в веках. Но подельники решили сделать своего главаря богом, чтобы оправдать свою вечную абсолютную власть над оставшимся в живых быдлом. Построили ему нанопирамиду и сделали из его трупа мумию, выставив ее для поклонения коммунистических плебеев.
Что характерно, большевицкие чиновники маркетировали своего идола как философа и даже гения. Однако ни одна из его бредовых идей не подтвердилась ни на мизинчик. «Отмирание государства», отмена армии и полиции провалилось в первые же месяцы после революции. Диктатура пролетариата обернулась диктатурой партийной бюрократии, в том числе ограбившей и рабочих, которые все последующие десятилетия «социализма» жили беднее, чем при царе. Мировая революция не случилась. Коммунизм не построен нигде и не будет построен никогда. Социализм показал себя как чегтовски неэффективный способ производства.
Советы, совмещающие законодательную и исполнительную власть — жалкой пародией на парламенты, подстилкой под большевицкой партией с вечно фальсифицированными выборами. Все это исторически-объективно доказывает, что подсудимый был не только русофобом, садистом и тщеславным властолюбцем, но и просто дураком.
Понятно, что сегодня только идиоты и моральные уроды продолжают поклоняться трупу этого извращенца. И несчастные бабушки, мозги которых отравляли с младенчества.
Раньше я думал, что ради этих бабушек не стоит трогать мумию мерзавца. И еще была такая мысль, что при всеобщем отвращении к совку, шоу большевицкого фараона можно продавать иностранным туристам, в этом есть элемент здорового глумления и даже заслуженного плевка на могилу кровопийцы.
Но сейчас, когда Россия стремительным домкратом падает обратно в СССР, стало ясно, что новому поколению нужно показать, что трупы тиранов рано или поздно оказываются на помойке. Труп Ленина правильно было бы сжечь на мусорной свалке. Мавзолей снести. На его месте поставить скромный памятник царской семье или крестьянской семье или пустое место.
А также надо выпилить все эти ленинградские области, шоссе и проспекты, ульяновски, красные звезды, большевицкие гимны и прочие культы людоеда, его сообщников и их человеконенавистнической идеологии. Потому что, как показывает практика, яд Государства Всемогущих Чиновников продолжает отравлять слабые организмы и без того небогатых разумом россиян, да и жителей других стран, особенно из бывших.
Вот такую предложу метафору для понимания. Представьте себе женщину, заботливо хранящую фотографию своего насильника и убийцы своих детей в рамочке на комоде. Это нормальная женщина или тихо помешанная? А народ, заботливо хранящий труп человека, который его изнасиловал и убил его детей, это нормальный народ или тихо помешанный?
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