Для кого проводят химическую кастрацию?

Здравствуйте. Я по профессии ветеринарный врач, являюсь вашим постояннымчитателем и слежу за интересными и ужасными событиями в мире.

Обращаюсь к вам с информацией, которой поделились со мной мои коллеги из Голландии. С 1января 2018 года в странах ЕС вводят запрет на хирургическую кастрацию поросят, вместо этого вводят повсеместную "иммунокастрацию" препаратом Импровак пр-во Pfizer (Zoetis)-USA.



Этот препарат описывают как вакцину, но по сути это очень опасный гормональный препарат, использованиекоторого ведет к рассасыванию тестикул (семенников) у хрячков и яичников у свинок.

Во время испытаний препарата в Бразилии отмечалось около 10 случаев самоинъекций обслуживающего персонала с возникновением соответствующей реакции у людей.



Опасность применения препарата в том, что мясо, полученное от животных, кастрированных этим методом можетвызвать безплодие у людей (компания производитель отрицает вредное воздействие препарата на людей, новерить ей нельзя).

Исходя из того, что есть категории людей не употребляющие свинину (иудеи и мусульмане), несложно предположить против кого направлено сие оружие и какие глобальные последствия ожидают человечествов недалеком будущем.



Эта методика также постепенно вводится на некоторых свиноводческих предприятиях Украины и не исключено чтои России тоже.