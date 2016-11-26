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Для кого проводят химическую кастрацию?

 

Здравствуйте. Я по профессии ветеринарный врач, являюсь вашим постояннымчитателем и слежу за интересными и ужасными событиями в мире.

Обращаюсь к вам с информацией, которой поделились со мной мои коллеги из Голландии. С 1января 2018 года в странах ЕС вводят запрет на хирургическую кастрацию поросят, вместо этого вводят повсеместную "иммунокастрацию" препаратом Импровак пр-во Pfizer (Zoetis)-USA.

Этот препарат описывают как вакцину, но по сути это очень опасный гормональный препарат, использованиекоторого ведет к рассасыванию тестикул (семенников) у хрячков и яичников у свинок. 

Во время испытаний препарата в Бразилии отмечалось около 10 случаев самоинъекций обслуживающего персонала с возникновением соответствующей реакции у людей.

Опасность применения препарата в том, что мясо, полученное от животных, кастрированных этим методом можетвызвать безплодие у людей (компания производитель отрицает вредное воздействие препарата на людей, новерить ей нельзя). 

Исходя из того, что есть категории людей не употребляющие свинину (иудеи и мусульмане), несложно предположить против кого направлено сие оружие и какие глобальные последствия ожидают человечествов недалеком будущем.

Эта методика также постепенно вводится на некоторых свиноводческих предприятиях Украины и не исключено чтои России тоже.

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