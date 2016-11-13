Россияне одобрили появление памятника князю Владимиру в Москве

Больше половины россиян с одобрением восприняли установку памятника князю Владимиру в центре Москвы. Лишь 4 процента опрошенных, по данным ВЦИОМ, заявили о своем отрицательном отношении к монументу.

Социологи поинтересовались, как наши сограждане вообще относятся к появлению новых памятников или восстановлению старых. Так, каждый второй опрошенный слышал об установке в Орле памятника Ивана Грозному, а каждый третий положительно отнесся к этой идее. 31 процент наших сограждан были бы не против возврату памятника Дзержинскому на его прежнее место в Москве, а 28 процентов не против установки бюстов Сталина в разных городах страны.

Память о великой истории, объединение народа, сложная политическая обстановка в мире - вот, по мнению россиян, главные причины, побудившие власти установить памятник князю Владимиру. Негативные суждения, вроде вмешательства церкви в дела государства, набрали не более 1 процента.

Что же символизирует новый памятник? Каждый третий уверен, что князь Владимир станет символом единства народов, проживающих в России. Каждый четвертый говорил о повышении у граждан интереса к истории и необходимости отдать дань памяти предкам. Каждый пятый отметил преемственность России и Киевской Руси.

По мнению наших сограждан, нам не хватает памятников выдающимся военачальникам и полководцам (42 процента) и ученым (35 процентов). Каждый четвертый хочет видеть на улицах городов больше памятников выдающимся представителям литературы и искусства, а также государственным деятелям дореволюционной России.

Установка памятника Святому князю Владимиру, по словам директора специальных программ ВЦИОМ Елены Михайловой, стала для россиян олицетворением духовного сплочения. "Возвращение к истокам, уважительное отношение к истории, обеспечение преемственности традиций - факторы, обеспечивающие гармоничное и устойчивое развитие нации, ее целостность", - пояснила она.