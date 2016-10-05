В Омске начинают увековечивать белогвардейцев

Информационные таблички, посвященные событиям Гражданской войны, в начале августа появятся на исторических зданиях города

27 июня в Омском государственном историко-краеведческом музее прошло заседание дискуссионного круглого стола Омского регионального отделения Союза краеведов России «Обсуждение проекта «Белая столица», направленного на популяризацию объектов культурного наследия в Омске, связанных с историей гражданской войны». Члены Союза сочли необходимым в канун 100-летия Гражданской войны увековечить белую оппозицию. Помощь в создании и установке информационных табличек на зданиях Союзу краеведов предложил сенатор Андрей ГОЛУШКО. Его представитель, принимавший участие в круглом столе, отметил, что таких памятных знаков может быть и 20, и 50 – в количественном плане краеведов не ограничивают.

Перед собравшимися выступил председатель Омского отделения ВООПИиК Никита ШАЛМИН:«На сегодняшний день тема гражданской войны в жизни города отсутствует. Да, она есть в литературе, но широкое население, люди, которые ходят по улицам, не представляют, чем было то или иное здание, какие с ним связаны исторические события, имена, насколько это было значимым для России в тот период времени и насколько значимо сейчас. Диапазон работы может быть самый широкий, потому что Омск, несмотря на большую историю, в этом плане несколько безлик». Он предложил не ограничиваться именем Колчака, а сделать акцент на Гражданской войне в целом.

Краеведы уверены, что памятник только тогда начинает «работать», когда он может что-то рассказать, т. е. на нем появляется табличка или мемориальная доска, где указано, кто и в какие годы здесь жил, работал.

Директор музея им. М.А. Врубеля Юрий ТРОФИМОВ предложил вниманию участников круглого стола предварительные эскизы памятных досок. Участники мероприятия обсудили их и приняли решение доработать в кратчайшие сроки, поскольку в начале августа они уже должны быть установлены. На табличке будет не только текст, но и QR-код, который считывается гаджетами. Члены Союза активно выдвигали идеи и дополнения, в частности, предложили называть памятные доски информационными табличками, поскольку их планируется изготавливать не из камня, а на основе полимеров. В городе уже есть подобные экземпляры, они были установлены год назад и хорошо перенесли сибирскую зиму. Кроме того, предложили убрать с табличек изображение герба и использовать классическую форму со словами: «В этом здании…», а в верхней части разместить надпись «Омск – Белая столица».

Главный архивист Центра изучения истории гражданской войны Дмитрий ПЕТИН внес свое предложение: «Омск в период Белой столицы был центром производства и выпуска денег, которые назывались омскими и ходили на обширной территории от Прикамья до Тихого океана включая полосу отчуждения КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога. – Прим. ред.). А выпускались они в экспедиции заготовления госбумаг на углу тогдашней Варламовской (сейчас Декабристов) и Лермонтовской улиц. Здание сохранилось, это бывшая табачная фабрика Серебрякова. Интересно, что табличка, рассказывающая об этом, есть, а о том, что там выпускались омские деньги с января по ноябрь 1919 года, нет. Я предлагаю увековечить бренд омских денег. Это одна из крупнейших эмиссий Гражданской войны. Больше выпустили только керенок».

Историк Алексей СОРОКИН заметил, что обозначить все здания, где располагались министерства во времена Колчака, не получится, поскольку их было очень много:«Все более–менее приличные здания так или иначе были задействованы. И еще правильно была предложена идея о выстраивании некого маршрута. Из 29 адресов, которые обозначены, нужно выбрать 10-12 и связать их в логическую цепочку, чтобы выстроилась некая линия, по которой можно будет пройти». Кроме того, он предложил в первую очередь обратить внимание на особо значимые здания и те, которым угрожает гибель, перестройка или сайдинг, чтобы оградить их от уничтожения и потери исторической ценности.

С предложением не делить историю на «красных» и «белых» выступил доктор исторических наук, профессор кафедры современной отечественной истории и историографии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Дмитрий АЛИСОВ:«Как бы мы ни лукавили, что это касается только краеведов, но это относится ко всему населению, является социальным фоном, поэтому нужна единая концепция. Это должен быть проект, в рамках которого и «красное», и «белое». Гражданская война – это в первую очередь многочисленные потери, поэтому мемориализацию надо начинать с жертв гражданской войны. Нужна единая экскурсия по Омску времен «белых», включая элементы исторической информации, связанной с теми же «красными» восстаниями, которая уже есть. Их надо просто включить в концепцию, чтобы не потерять и не уничтожить». Однако большинство присутствующих с Дмитрием АЛИСОВЫМ не согласились, на их взгляд, памятников «красным» в Омске уже хватает и пришла пора уравновесить стороны. При этом было отмечено, что заказчик – Андрей ГОЛУШКО предлагает увековечить именно данный проект – «Белая столица». К «красным» же будет повод вернуться в 2018 году, в год 100-летия Гражданской войны.

http://kvnews.ru/gazeta/2016/iyul/25/v-omske-nachinayut-uvekovechivat-belogvardeytsev